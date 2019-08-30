Железная дорога – зона повышенной опасности!

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Дубны, инспектором по делам несовершеннолетних Линейного Отдела полиции на железнодорожной станции г. Дмитров провели профилактическую беседу с ребятами в детском лагере «Сосновый бор».

Целью данного мероприятия является правовое информирование, профилактика правонарушений и пропаганда правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. Дубна рассказал присутствующим о причинах и условиях, способствующих совершению правонарушений и преступлений, о возрасте, в котором подросток привлекается к уголовной или административной ответственности. Особое внимание было уделено проблеме «вандализма». Комиссия по делам несовершеннолетних вместе с детьми обсудили вопросы личной безопасности в общественных местах.

Инспектор Линейного Отдела полиции на железнодорожной станции г. Дмитров напомнила о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития высокоскоростного движения. Также инспектор обратила внимание подростков на недопустимость занятий «зацепингом». Кроме угрозы здоровью и жизни, зацеперы могут подвергнуться еще и административному или уголовному наказанию.