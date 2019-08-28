Задержаны мошенники, пытавшиеся похитить 1,4 млн. у пенсионерки Дубны

Установлено, что один из злоумышленников под предлогом продажи постельного белья познакомился на улице с 75-летней местной жительницей. В ходе разговора пенсионерка сообщила свой домашний адрес для доставки ей товара. После чего правонарушители приехали к женщине домой и предложили инвестировать имеющиеся у нее на банковском счете денежные средства в сумме 1,4 миллиона рублей в их финансовую деятельность под проценты. В целях убеждения мужчины продемонстрировали 3,5 миллиона рублей, имеющихся у них в наличии. Пенсионерка согласилась и поехала в банк за деньгами. Однако сотрудники финансового учреждения отказали в выдаче столь крупной суммы по причине отсутствия заблаговременной заявки, а также, заметив в поведении пожилой женщины беспокойство и нервозность, сообщили об этом в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими, в квартире потерпевшей задержаны злоумышленники. При личном досмотре у мужчин обнаружена и изъята сувенирная печатная продукция в виде Билетов Банка России на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на мошенничество). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанных Дубненским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прес-служба ОМВД г.о. Дубна И.Л. Михайлова