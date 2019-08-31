Я родился в Подмосковье

Праздник прошел в парке семейного отдыха и собрал очень большое количество участников». Гости смогли прямо в парковой зоне города посетить Музей родов, где врач-неонатолог ответила на все интересующие будущих родителей вопросы. Там же можно было сделать КТГ в секции «Услышь своего малыша».

У дубненцев была уникальная возможность посетить музей родов, который расположился в парке семейного отдыха. В 11 секциях вели прием горожан педиатры, неонатологи, врачи лабораторной диагностики и другие.

У детей тоже была своя программа. Пираты, ведьмы, принцессы и другие сказочные персонажи заполнили парк семейного отдыха и организовали целое карнавальное шествие. Колонна прошла вокруг озера и остановилась у главной сцены. Там состоялось награждение жителей в таких номинациях как: «Годовичок-здоровячок», «Мое здоровье в маминых руках», «Многодетная семья» и многих других. Подарки вручал лично глава города. В будущем подобное мероприятие планируют провести во всех муниципалитетах Подмосковья.

Самое активное участие в этом празднике приняла Дубненская библиотека Левобережья. Ее сотрудники подготовили интересную развлекательно-познавательную программу. Посетителей ждали игры, конкурсы, шарады и ребусы. Особый интерес они вызвали у маленьких дубненцев. Одни задания носили шутливый характер, другие требовали хороших знаний географии, истории родного города. Одним словом, каждый ребенок смог проявить свою смекалку, находчивость и эрудицию. Дети отвечали на каверзные вопросы, под руководством наставников мастерили из бумаги забавные поделки. Сотрудники библиотеки проделали большую работу, старались, чтобы вопросы были интересными, нетривиальными и в то же время понятными, не слишком сложными. Все получили сладкие призы за участие.

Ребятам предлагались и разнообразные подвижные игры, как например, перетягивание каната, прыгалки, метание предметов. Пользовался успехом и у детей, и у взрослых книгообмен. На стеллажах была представлена интересная литература – от сочинений классиков до сказок и стихов для малышей. Их можно было обменять на свои книги или просто получить безвозмездно.

Одним словом, скучно не было никому. Каждый нашёл для себя и интересную книгу на книгообмене, приобрёл друзей и знакомых, пополнил копилку собственных знаний, получил заряд позитивных эмоций.