VIII Есенинский праздник поэзии

Положение о проведении праздника. Заявка. Критерии.
Это популярнейшее не только в наукограде Дубна, но и далеко за его границами, мероприятие проходит на конкурсной основе. В Положении о проведении праздника отмечается, что его основными задачами являются привлечение молодого поколения к поэтическому творчеству, развитие и поощрение творческой мысли, изучение творческого наследия С.А. Есенина, формирование чувства гордости за русскую литературу, её традиции и величие.
В состав Организационного комитета праздника входят:
Гор Сергей Алексеевич – Председатель Оргкомитета;
Бикбова Белла Тимофеевна;
Воронин Александр Алексеевич;
Долгих Людмила Юрьевна;
Папазова Сталина Грагорьевна;
Пизик Светлана Петровна;
Уличкина Ольга Николаевна;
Штайн Евгения Сергеевна.
Номинации Есенинского праздника поэзии:
- Авторское стихотворение. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или свободная тематика - (объемом не более 8 строф)
- Чтение произведения Сергея Есенина (стихотворение или отрывок из поэмы не более 12 строф);
- Исполнение песни на стихи Сергея Есенина;
- Конкурс детского рисунка. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или «Есенинские мотивы» (участвуют дети до 14 лет включительно, рисунок форматом не более А3).
От каждого участника на конкурс принимается только одно произведение! При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.
Оргкомитетом единогласно поддержан список СМИ, традиционно участвующих в информационном обеспечении праздника. Это:
Телеканал «Дубна»;
Филиал телеканала «360»;
Городская газета «Площадь Мира»;
Еженедельник «Вести Дубны»;
Независимая городская газета «Встреча»;
Газета «Кимры Сегодня»;
Городской информационный портал «Dubna.ru»;
Информпортал «Дубна-inform.ru».
Дата и время проведения:
1 октября 15:00 – прослушивание исполнителей музыкальных произведений;
2 октября 15:00 – прослушивание чтецов.
5 октября 15:00 – Гала-концерт, награждение победителей и участников «VIII Есенинского праздника поэзии». После торжественной части – «свободный микрофон».
Прослушивание номинантов (1 и 2 октября), а также выступление и награждение победителей (5 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.
Условия участия в конкурсах:
Подтвердить своё участие необходимо до 30 сентября 2019 г. включительно отправив заявку:
- На электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru; (с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»);
- Почтовым отправлением на адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;
- Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).
· Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.
Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии по http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii.
Скачать заявку для участия в конкурсах «VIII Есенинского праздника поэзии»
Скачать Положение о проведении «VIII Есенинского праздника поэзии»
Всем, кто увлечён живописью, музыкой, кто любит поэзию и пишет стихи напоминаем, что с 01 по 05 октября в Дубненской городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге будет проходить «VIII Есенинский праздник поэзии». Все конкурсы праздника открытые, что допускает участие в них не только дубненцев, но и жителей других городов.
Оргкомитет «VIII Есенинского праздника поэзии»