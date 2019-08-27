VIII Есенинский праздник поэзии

Это популярнейшее не только в наукограде Дубна, но и далеко за его границами, мероприятие проходит на конкурсной основе. В Положении о проведении праздника отмечается, что его основными задачами являются привлечение молодого поколения к поэтическому творчеству, развитие и поощрение творческой мысли, изучение творческого наследия С.А. Есенина, формирование чувства гордости за русскую литературу, её традиции и величие.

В состав Организационного комитета праздника входят:

Гор Сергей Алексеевич – Председатель Оргкомитета;

Бикбова Белла Тимофеевна;

Воронин Александр Алексеевич;

Долгих Людмила Юрьевна;

Папазова Сталина Грагорьевна;

Пизик Светлана Петровна;

Уличкина Ольга Николаевна;

Штайн Евгения Сергеевна.

Номинации Есенинского праздника поэзии:

- Авторское стихотворение. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или свободная тематика - (объемом не более 8 строф)

- Чтение произведения Сергея Есенина (стихотворение или отрывок из поэмы не более 12 строф);

- Исполнение песни на стихи Сергея Есенина;

- Конкурс детского рисунка. Тема: «Моя малая родина – Подмосковье» или «Есенинские мотивы» (участвуют дети до 14 лет включительно, рисунок форматом не более А3).

От каждого участника на конкурс принимается только одно произведение! При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.

Оргкомитетом единогласно поддержан список СМИ, традиционно участвующих в информационном обеспечении праздника. Это:

Телеканал «Дубна»;

Филиал телеканала «360»;

Городская газета «Площадь Мира»;

Еженедельник «Вести Дубны»;

Независимая городская газета «Встреча»;

Газета «Кимры Сегодня»;

Городской информационный портал «Dubna.ru»;

Информпортал «Дубна-inform.ru».

Дата и время проведения:

1 октября 15:00 – прослушивание исполнителей музыкальных произведений;

2 октября 15:00 – прослушивание чтецов.

5 октября 15:00 – Гала-концерт, награждение победителей и участников «VIII Есенинского праздника поэзии». После торжественной части – «свободный микрофон».

Прослушивание номинантов (1 и 2 октября), а также выступление и награждение победителей (5 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

Условия участия в конкурсах:

Подтвердить своё участие необходимо до 30 сентября 2019 г. включительно отправив заявку:

На электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru ; (с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»);

; (с пометкой «заявка на VIII Есенинский праздник поэзии»); Почтовым отправлением на адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

· Телефон для справок: 8 (49621) 3-34-59, 8 (49621) 3-09-48.

Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии по http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii.

Скачать заявку для участия в конкурсах «VIII Есенинского праздника поэзии»

Скачать Положение о проведении «VIII Есенинского праздника поэзии»

Всем, кто увлечён живописью, музыкой, кто любит поэзию и пишет стихи напоминаем, что с 01 по 05 октября в Дубненской городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге будет проходить «VIII Есенинский праздник поэзии». Все конкурсы праздника открытые, что допускает участие в них не только дубненцев, но и жителей других городов.

Оргкомитет «VIII Есенинского праздника поэзии»