«ВестМедГрупп» готовится к выставке «Импортозамещение»

Бизнес     10     вт, 20.08.2019 - 09:52

С 10 по 12 сентября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет специализированная выставка «Импортозамещение», на которой значительное место займет продукция резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ВестМедГрупп».

Масштабное мероприятие проводится ежегодно и демонстрирует потенциал отечественных производителей конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, возможности их применения в различных отраслях российской экономики. Постоянный участник выставки «Импортозамещение» компания «ВестМедГрупп» и в этот раз будет демонстрировать оборудование, произведенное с использованием передовых технологий и новейших разработок. 

В настоящее время резидент ОЭЗ «Дубна» готовит экспозицию продукции собственного производства под торговой маркой CADUCEUS. В ряду уникального оборудования систем медицинского газоснабжения отечественного производства будут представлены настенные и потолочные медицинские консоли, современные устройства контроля давления медицинских газов, вакуумные и компрессорные установки. Дополнительно на стенде компании участники и гости выставки смогут ознакомиться с новейшими комплектующими и расходными материалами, другими современными решениями для учреждений здравоохранения. 

Специалисты компании «ВестМедГрупп» не только продемонстрируют функциональные возможности инновационного медицинского оборудования отечественного производства, но и расскажут о его преимуществах и перспективах внедрения в медицинских учреждениях различного профиля. 

Будем рады видеть вас на стенде № А322, зал 7, павильон 2 МВЦ «Крокус Экспо» (схема проезда).  Для получения бесплатного билета необходимо пройти онлайн регистрацию на официальном сайте выставки «Импортозамещение», что займет не более двух минут.

Время работы выставки:

  • 10 - 11 сентября - с 10:00 до 18:00
  • 12 сентября - с 10:00 до 15:00
Светлана Жукова, менеджер отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
ОЭЗ ТВТ Дубна
    
177 662
ОЭЗ Дубна

 

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