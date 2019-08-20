«ВестМедГрупп» готовится к выставке «Импортозамещение»

Масштабное мероприятие проводится ежегодно и демонстрирует потенциал отечественных производителей конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, возможности их применения в различных отраслях российской экономики. Постоянный участник выставки «Импортозамещение» компания «ВестМедГрупп» и в этот раз будет демонстрировать оборудование, произведенное с использованием передовых технологий и новейших разработок.

В настоящее время резидент ОЭЗ «Дубна» готовит экспозицию продукции собственного производства под торговой маркой CADUCEUS. В ряду уникального оборудования систем медицинского газоснабжения отечественного производства будут представлены настенные и потолочные медицинские консоли, современные устройства контроля давления медицинских газов, вакуумные и компрессорные установки. Дополнительно на стенде компании участники и гости выставки смогут ознакомиться с новейшими комплектующими и расходными материалами, другими современными решениями для учреждений здравоохранения.

Специалисты компании «ВестМедГрупп» не только продемонстрируют функциональные возможности инновационного медицинского оборудования отечественного производства, но и расскажут о его преимуществах и перспективах внедрения в медицинских учреждениях различного профиля.

Будем рады видеть вас на стенде № А322, зал 7, павильон 2 МВЦ «Крокус Экспо» (схема проезда). Для получения бесплатного билета необходимо пройти онлайн регистрацию на официальном сайте выставки «Импортозамещение», что займет не более двух минут.

Время работы выставки: