В ОЭЗ «Дубна» создадут Центр электронно-лучевой обработки одноразовых изделий

Компания ООО «Гранат Био Тех» и Управляющая компания «Акцентр» договорились о совместной реализации инновационного проекта на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна». Он направлен на развитие потенциала медицинской промышленности и укрепление позиций Медико-технического кластера Московской области (МТК МО). В рамках проекта в регионе будет создан центр электронно-лучевой обработки продукции, который полностью закроет потребности действующих и будущих участников кластера в такой неотъемлемой части производства одноразовых медицинских изделий, как стерилизация. Проект планируется реализовать в 2019 - 2020 годах, и он поддерживается на различных уровнях.

Генеральный директор Управляющей компании ООО «Юнимед-менеджмент» А.Н. Шибанов: Компания ООО «Эйлитон» была одним из инициаторов данного проекта, потому что для нас очень важно иметь в особой экономической зоне такого партнера, как УК «Акцентр». Наличие центра стерилизации в непосредственной близости к производству нашей продукции – вакуумных пробирок для взятия крови, будет способствовать повышению их качества и снижению себестоимости. Уверен, что реализация данного проекта повысит конкурентоспособность резидентов ОЭЗ и других производителей медицинских изделий однократного применения, находящихся в Московской области.

Генеральный директор ООО «Акцентр» Д.В. Рудаш: Мы рады приступить к следующему этапу масштабирования нашей сети центров электронно-лучевой обработки продукции и надеемся на 100% удовлетворить потребность в стерилизации существующих производителей медицинских изделий подмосковного региона и близлежащих областей.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьев: Появление данного предприятия станет дополнительным импульсом для локализации новых производств медицинских изделий на территории ОЭЗ, а также будет способствовать реализации мер по импортозамещению в здравоохранении. Уже в 2020 году предприятия Медико-технического кластера Московской области смогут получать услуги не только по газовой стерилизации медицинских изделий на заводе резидента «Паскаль Медикал», но и услуги УК «Акцентр» по электронно-лучевой обработке продукции. Таким образом, Дубна становится уникальной площадкой для потенциальных инвесторов, заинтересованных в газовой и электронно-лучевой обработке изделий. Инвестиции в проект составят 400 млн. рублей, и для его реализации потребуется до 55 специалистов.

Генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» А.Л. Шишов: Уверен, что осуществление данного проекта повысит конкурентоспособность особой экономической зоны Дубна и непременно создаст более благоприятные условия для развития не только нашего производства вакуумных систем Acti-Fine, но и всех производителей медицинских изделий однократного применения, находящихся в Подмосковье.

Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области А.В. Логинов: Создание центра электронно-лучевой обработки положительным образом повлияет на рост доли продукции отечественных предприятий на российском рынке. Очень важно, что такой инновационный проект реализуется именно на территории Особой экономической зоны «Дубна», где расположено немало организаций, специализирующихся на производстве медицинских изделий. Это еще один шаг к реализации задач, обозначенных в Национальном проекте «Здравоохранение» и реальный проект, влияющий на развитие производств одноразовых медицинских изделий в России.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области и администрации городского округа Дубна. Центр создается в рамках конкурсного отбора мероприятий, проведенного муниципалитетом, которые способствуют созданию инновационных предприятий и выпуску высокотехнологичной промышленной продукции.

Благодаря имеющемуся опыту в создании технологической обвязки (автоматизированные системы управления, системы транспортировки продукции и пр.), необходимой для эксплуатации центров электронно-лучевого оборудования, Группа компаний «Акцентр» уже имеет предварительные договоренности с ОЭЗ ТВТ «Дубна», администрацией г.Дубны, региональным правительством и Медико-техническим кластером Московской области по использованию данной компетенции.

В ноябре этого года в рамках проведения IV Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» планируется проведение открытого заседания Совета МТК МО, на котором будет подписано соглашение о реализации проекта УК «Акцентр» на территории ОЭЗ «Дубна».