В Дубне стражи порядка приняли участие в квесте по ПДД «Тропа безопасности»

Целью мероприятия стала пропаганда основ безопасного поведения на дороге.

Стражи порядка вместе с воспитателями сопровождали малышей во время игры, которая заключалась в путешествии по станциям и выполнении определенных заданий. На этапах ребят ждали сказочные персонажи, вместе с которыми они решали загадки и преодолевали полосу препятствий. За правильность ответов команды получали часть изображения дорожного знака, который был собран после прохождения всех заданий.

Завершилось мероприятие музыкальным флешмобом. Воспитанники детского сада подготовили танец для своих гостей. Каждый маленький участник дорожного движения получил сладкий подарок.