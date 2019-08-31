«Уроки доброты» от сотрудников ОЭЗ «Дубна»

Сборы в школу всегда волнительны и для выпускников, и для первоклашек. А для сотрудников особой экономической зоны «Дубна» - инвесторов и ее Управляющей компании долгожданный праздник знаний 1 сентября стал еще и отличным поводом помочь дубненским многодетным, малоимущим и неполным семьям собрать детей в школу.

- Мы организовали эту благотворительную акцию, потому что хорошо понимаем, как непросто и недешево сегодня собрать ребенка в школу, - поясняет генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Не каждая семья может позволить купить своим детям канцелярские, различные письменные принадлежности такого же качества, как у их более обеспеченных одноклассников. А для ребят, особенно младшего школьного возраста, это важно – День знаний должен запомниться им именно как праздник. Дети остро чувствуют неравенство, несправедливость, также, как сверстникам, им хочется идти в школу в красивой форме, с портфелем, в котором есть все для учебы. Если такой урок доброты поднимет им настроение в День знаний и дальше поможет в учебе, поможет ощутить заботу и тепло взрослых, значит, акция не была напрасной. Мы в это верим.

В течение двух недель сотрудники Управляющей компании ОЭЗ и коллективы резидентов «ТД Медиа», «Биофармлаб», «Медиа-КСТ», «Гетмобит», «Роспартнер» и других закупали письменные и иные принадлежности, которые должны пригодиться ребятам в течение всего учебного года. Это новые пеналы, ручки, карандаши и фломастеры, кисти и краски, а также альбомы для рисования, цветная бумага и многое-многое другое. А накануне Дня знаний, 30 августа сотни тетрадей, книг, канцелярских принадлежностей были адресно переданы в семьи детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и стоящих на патронаже в отделении участковой социальной службы по городскому округу Дубна.