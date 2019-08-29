"Уроки чистоты" в школах

Об этом знает каждый житель наукограда от мала до велика, однако не все это ценят и тем более дорожат этим. Учитывая эти обстоятельства в Дубне, как и во многих городах нашего региона в начале учебного года в школах инспекторами Госадмтехнадзора проводятся «Уроки чистоты». Это, несомненно, даёт свои положительные результаты. Многие нынешние дети выйдут в жизнь уже хорошо осведомлёнными в области экологии окружающей среды и быстрее всего уже не захотят наносить ущерб природе.

Именно об этом и сказал великий Гёте: природа – единственная книга, каждая страница которой полна глубокого содержания, и нынешним школьникам не мешало бы это знать.

О проведении «Уроков чистоты» в школах Подмосковья рассказывает начальник Госадмтехнадзора М.О. Олег Баженов.

В начале учебного года инспекторы традиционно проведут «Уроки чистоты» в общеобразовательных школах региона. На этих уроках учащимся объяснят важность соблюдения чистоты на территории родного города, посёлка.

Инспекторы надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на закреплённой территории, об ответственности на законодательном уровне за допущенные нарушения, а также о последствиях ненадлежащего отношения к окружающей среде.

В Дубне «Уроки чистоты» пройдут в гимназии №3 и средней образовательной школе №2.

Как показывает практика, после подобных мероприятий, учащиеся не только сами начинают более ответственно относиться к вопросам чистоты и порядка, но и требуют того же от своих друзей и родителей. Инспекторы Госадмтехнадзора совместно с общественностью ежегодно проводят подобные занятия для формирования у подрастающего поколения нетерпимости к нарушению требований чистоты, порядка и благоустройства.

За сентябрь 2018 года Госадмтехнадзор подготовил и провел «Уроки чистоты» в 425 учебно-образовательных учреждениях Подмосковья.

