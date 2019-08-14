Уникальные программы профобразования от резидента ОЭЗ «Дубна»

Медицинская область деятельности, специалистам которой мы доверяем свое здоровье, а подчас и жизнь, требует качественного и ответственного подхода к выполнению проектов любой сложности. Поэтому именно в этой сфере необходимо уделять самое пристальное внимание подготовке квалифицированных кадров. В компании «ВестМедГрупп», которая многие годы успешно занимается модернизацией учреждений здравоохранения и производством инновационного медицинского оборудования, к решению данного вопроса подходят с полной ответственностью. Резидент ОЭЗ «Дубна» не только обучает собственных сотрудников, но и ведет качественную подготовку технических специалистов российских учреждений здравоохранения.

- Дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании, - говорит генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. - Мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных кадров в области строительного проектирования, а также одни из немногих, кто ведет обучение сервисных инженеров монтажу и техническому обслуживанию медицинского оборудования. Для этого были разработаны специальные программы дополнительного профобразования технических специалистов учреждений здравоохранения, которые сегодня мы активно реализуем. Программы формируют у слушателей соответствующие современным требованиям и стандартам профессиональные навыки, востребованные на рынке и соответствующие потребностям медучреждений.

Программы «ВестМедГрупп» были одобрены экспертами-профессионалами, а недавно компания получила лицензию на осуществление образовательной деятельности и объявила набор в образовательные группы повышения квалификации и профессиональной переподготовки технических специалистов на базе высшего и среднего профессионального образования. В настоящее время центры со специально оборудованными учебными классами, демонстрационными залами, помещениями для практических занятий организованы в Московской области – городах Люберцы и Дубна. Но в скором времени планируется открытие подобных центров обучения через представительства компании и в других регионах.

Обучение в группах доступно по таким направлениям, как проектирование систем медицинского газоснабжения, их монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание, работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения медицинских учреждений и другим. По итогам обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации и диплом установленного образца, подтверждающий получение новой инженерной квалификации и дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. Занятия в группах начнутся уже в октябре. С программами, предложенными резидентом «ВестМедГрупп», направлениями обучения и другими условиями профобразования можно ознакомиться на сайте компании - https://westmedgroup.ru/obuchenie#zapis.