«ТЕНЗОР» – участник Программы национальной стандартизации

иборный завод на добровольной основе стал членом Технического комитета ТК 274 «Пожарная безопасность» в 2014 году и продолжает свою деятельность на основании приказа Росстандарта от 30 января 2018 года №159.

В составе ТК 274 АО «ТЕНЗОР» ведет объемную экспертную работу в области стандартизации требований к огнетушащим веществам, установкам пожаротушения, средствам пожарной автоматики, индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, а также в части стандартизации требований пожарной безопасности.

Как рассказал заместитель главного конструктора АО «ТЕНЗОР» Олег Антипов, предприятие ежемесячно готовит предложения и замечания к перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, приборный завод участвует в экспертизе проектов национальных стандартов, сводов правил, других документов по стандартизации в рамках очных и заочных голосований.

– Работа в комитете позволяет приносить реальную пользу не только отрасли, но и обществу, поскольку вопросы обеспечения пожарной безопасности застрагивают каждого из нас, – подчеркнул Олег Евгеньевич. – А также это дает возможность поддерживать актуальный уровень знаний, понимать, какие изменения намечаются в будущем, и своевременно готовить предприятие к выпуску модернизированной или принципиально новой продукции.

Справочно

АО «ТЕНЗОР»

Базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на построенной с нуля промплощадке начался выпуск продукции.

С 2017 года «ТЕНЗОР» – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.

ТК 274 «Пожарная безопасность»

Является добровольным объединением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, научных и производственных организаций и предприятий, созданным в целях организации и проведения работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в области пожарной безопасности.

ТК 274 «Пожарная безопасность» представляет интересы России в работе Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Росстандартом закреплено за ТК 274 «Пожарная безопасность» тематика следующих технических комитетов:

· ИСО/ТК 21 «Средства пожарной защиты и борьбы с огнем»

· ИСО/ТК 92 «Пожарная безопасность»

· МЭК/ТК 89 «Испытания на пожарную опасность»