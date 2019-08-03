«ТЕНЗОР»: перспективные цели

На очередном заседании Совета директоров АО «ТЕНЗОР», которое состоялось 1 августа под председательством А.А. Андреева, главной темой стало утверждение Стратегии развития предприятия на среднесрочную перспективу.

Ключевым показателем деятельности АО «ТЕНЗОР» на ближайший трехлетний период должен стать годовой объем продаж не ниже 2 млрд рублей.

– Для достижения поставленных целей планируется в 2019 году завершить сертификацию составляющих для систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) на соответствие международным стандартам, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев. – Среди первоочередных задач на следующий год – разработка новых средств автоматизации для нужд Росатома, Министерства обороны РФ и других ключевых отечественных и зарубежных заказчиков.

Также до конца года в рамках утвержденной Стратегии развития предприятия будут внесены изменения в Стратегию управления персоналом, что позволит повысить уровень компетенции сотрудников и увеличить производительность труда.