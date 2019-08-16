Соберем ребенка в школу

Социум     58     пт, 16.08.2019 - 16:15

С 05 по 30 августа на территории Московской области проходит благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», которая направлена на  поддержку детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Дубна приглашает всех неравнодушных принять участие в акции.

Для передачи детям принимается (новое):

  • школьные и письменные принадлежности, все для рисования материалы для творчества;
  • сопутствующие принадлежности: школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы, банты, заколочки.

 

Пусть Ваша отзывчивость вернется к Вам успехом и процветанием!

Пункт приема благотворительной  помощи  расположен по адресу: ул.Мира д.1, каб.9 (Дом Учителя)

Телефон для справок: 214-58-26;8(964)580-52-51

Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
Администрация Дубны
    
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