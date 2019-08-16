С 05 по 30 августа на территории Московской области проходит благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», которая направлена на поддержку детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Дубна приглашает всех неравнодушных принять участие в акции.
Для передачи детям принимается (новое):
- школьные и письменные принадлежности, все для рисования материалы для творчества;
- сопутствующие принадлежности: школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы, банты, заколочки.
Пусть Ваша отзывчивость вернется к Вам успехом и процветанием!
Пункт приема благотворительной помощи расположен по адресу: ул.Мира д.1, каб.9 (Дом Учителя)
Телефон для справок: 214-58-26;8(964)580-52-51