Сгорел теплоход "Святая Русь", часто посещавший Дубну

"Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было", — уточняет ведомство. Площадь возгорания превысила 450 квадратных метров. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники. По последним данным, пожар локализован.

Теплоход построили в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь". Теплоход не эксплуатируется с 2018 года, его планировали разобрать на металлолом. Местом утилизации как раз был выбран затон Сибирский на левом берегу Волги.

Летом 2015 года теплоход отправился из Санкт-Петербурга в четырехдневное плавание. Конечной точкой должен был стать Валаам. Остров собирался осмотреть 151 турист. Однако этого не произошло из-за того, что «Святая Русь» на полпути сломалась.

Пассажирам временные трудности объяснили необходимостью дозаправки. Однако корабль стоял без движения всю ночь. Испуганные и решившие снять стресс алкоголем люди устроили дебош. Они угрожали экипажу, обещали вздернуть капитана, а потом вызвали МЧС и полицию. Надо отметить, что позже горячительные напитки также нашли в крови некоторых членов экипажа.

На следующее утро борт пришвартовался в порту отправления. Некоторые туристы сразу же заявили о том, что намерены получить компенсацию за срыв поездки. С этого момента «Святую Русь» постоянно проверяли различные инстанции.

Позже было решено снять теплоход с навигации. Владелица «Святой Руси» — «Казанская судоходная компания» — разорилась. Имущество организации было выставлено на торги. Кроме того, транспортное средство должны были разобрать на металлолом.