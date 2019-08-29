Самыми активными помощниками Госадмтехнадзора стали Торгово-Промышленные палаты

Торгово-промышленная палата Московской области уже не первый год является верным партнером Госадмтехнадзора в обеспечении порядка в Подмосковье. Общественным Советом при Госадмтехнадзоре М.О. налажено активное взаимодействие с предпринимательским сообществом региона. По результатам совместных инспекций представителей местных Торгово-промышленных палат (ТПП) и инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора по выявлению нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства на объектах бизнеса.

В результате без штрафов совместными рейдами с начала года приведено в порядок более 660 объектов предпринимателей. Самыми результативными стали «походы чистоты» в городских округах Королёв, Дубна, Егорьевск, Ступино, Сергиев-Посад, Подольск, Лобня и Павловский - Посад. В итоге без административных мер, местные предприниматели Королёва устранили 115 нарушений, в Егорьевске – 36, в Дубне – 35, в Ступино -28, в Подольске – 26, в Лобне -23.

Всего с начала года региональным предпринимателям было выдано 880 сообщений о нарушениях чистоты и порядка, из них 667 уже исполнено. В ходе подобных рейдов их участники стараются в первую очередь напомнить представителям бизнеса о требованиях в сфере благоустройства и добиться устранения зафиксированных ими недостатков. Хозяевам торговых заведений выдаются сообщения о наличии на их объектах нарушений правил благоустройства. Если нарушения устраняются, то к административной ответственности нарушители не привлекаются, что приводит к уменьшению нагрузки на бизнес.

Госадмтехнадзор М.О. стал взаимодействовать с Торгово-Промышленной палатой по вопросам наведения чистоты и порядка с 2016 года. В результате получено прорывное увеличение количества устранённых нарушений на объектах регионального предпринимательства.