С 05.08.2019 вступает в силу новое расписание маршрута №6

ул. Березняка – Вокзал Б. Волга – ул. Энтузиастов – ул. Березняка (ежедневно)

От ул. Березняка: 5.20 (до Вокзала БВ); 6.00 (до Вокзала БВ); 7.15 (с заездом на ост. Левобережная и к з-ду Тензор); 7.55 (с заездом на ост. Левобережная и д/с Созвездие); 9.40; 10.00; 10.40; 11.25 (с заездом на ост. Левобережная); 12.25; 13.30; 14.55; 16.10; 16.40 (с заездом к з-ду Тензор); 17.15; 17.55; 18.25 (до Вокзала БВ); 20.00 (до Вокзала БВ); 21.20 (до Вокзала БВ)

От вокзала "Большая Волга": 6.45; 7.50 (с заездом к з-ду Тензор и на ост. Левобережная); 8.29; 10.02; 10.25, 11.05; 11.50; 12.50 (с заездом на ост. Левобережная); 13.55; 15.20; 16.45, 17.05 (с заездом к з-ду Тензор и д/с Созвездие); 17.40 (с заездом на ост. Левобережная); 18.33; 20.38; 21.58