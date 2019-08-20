Разработку резидента ОЭЗ «Дубна» для «умного» офиса включили в реестр отечественного ПО

Экспертный совет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включил платформу GM Smart System разработки резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Гетмобит» в реестр отечественного программного обеспечения по классу «BIOS и иное встроенное программное обеспечение». Это первое решение в классе технологий Smart Workspace, доступное на российском рынке. Включение в реестр упростит обоснование выбора платформы и ускорит процедуру оценки на соответствие требованиям российского законодательства.

- «Гетмобит» показывает постоянную динамику роста и является первой российской компанией в области технологических решений Smart Workspace с собственным производством на территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Компания также включена в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства, который рекомендует ее продукцию для закупки крупнейшими государственными и муниципальными заказчиками. Использование российских разработок такого технологического уровня – обязательный шаг на пути к цифровой трансформации не только отдельной организации, но региона и страны в целом.

Платформа GM Smart System была разработана для решения задач унификации корпоративных рабочих пространств в условиях перехода на технологии виртуальных рабочих столов и веб-сервисы, необходимости обеспечения «связанности» технологий на рабочем месте и системного управления из единой точки. Функциональность платформы дает заказчику качественный скачок в трансформации end-point инфраструктуры за счет универсальности решения для различных категорий автоматизированных рабочих мест – стационарных, удаленных, «гостевых», «выделенных».

Включение в российский реестр платформы для «умного» офиса - это еще один аргумент в пользу повышения доверия к компании Гетмобит и ее продуктам. Но не единственный. Платформа «подружила» между собой разные технологии и тем самым упростила пользовательскую инфраструктуру. Более того, интегрированные в систему решения в области информационной безопасности снижают высокие риски утечки информации и несанкционированного доступа.

Использование GM Smart System может ускорить переход государственных институтов на сервисную модель, когда ИТ-инфраструктура поставляется как сервисная услуга. Развивая данный подход, рабочее место госслужащего или сотрудника госкорпорации может быть перенесено в «облако» - ГЕОП (Государственная единая облачная платформа) или частное корпоративное облако. В этой парадигме сервисно-ориентированность платформы GM Smart System становится ее преимуществом перед традиционными решениями. Платформа стимулирует внедрение сервисов видео-коммуникаций и переход на сервисы виртуальной телефонии, способствует распространению отечественных мобильных ОС для обеспечения доступа к рабочей документации с любого мобильного устройства или для аутентификации на корпоративном рабочем месте, развитию отечественных продуктов в области виртуализации и потреблению серверных вычислительных ресурсов по сервисной модели.

Для справки:

«Гетмобит» – российская технологическая компания, разрабатывающая и продвигающая инновационные продукты для организации «умных» рабочих пространств (Smart Workspace). Клиенты «Гетмобит» – крупнейшие компании в государственной, промышленной и банковской сферах в России. Центр разработки и производство расположены в г. Дубна Московской области.

Сайт компании: getmobit.ru