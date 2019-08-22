Приглашаем на службу в ОМВД г. Дубна

Блог ОМВД     18     чт, 22.08.2019 - 09:52

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности:

- Оперуполномоченных в уголовный розыск;

- Участковых уполномоченных полиции;

- Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя;

- Юрисконсультантов;

- Главного бухгалтера.

 

Требования к кандидатам:

·                   возраст до 35 лет;

·                   гражданство РФ;

·                   категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

·                   среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование.

 

Гарантии:

·                   заработная плата от 45 тысяч рублей;

·                   предоставление общежития в г. Дубне;

·                   полный социальный пакет;

·                   страхование жизни;

·                   бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

·                   санаторно-курортное обслуживание.

 

 

По всем вопросам обращаться

в отдел кадров ОМВД по адресу:

 г. Дубна, ул. Курчатова д.32,

телефон: 8(496) -214-65-62.

 

 

 

Специалист по связям с общественностью

и взаимодействию со СМИ                                                           И.Л. Михайлова

Сергей Гор
    
653 214

 

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