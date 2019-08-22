Приглашаем на службу в ОМВД г. Дубна

ОМВД России по городскому округу Дубна приглашает на службу в органы внутренних дел на должности:
- Оперуполномоченных в уголовный розыск;
- Участковых уполномоченных полиции;
- Полицейских патрульно-постовой службы и конвоя;
- Юрисконсультантов;
- Главного бухгалтера.
Требования к кандидатам:
· возраст до 35 лет;
· гражданство РФ;
· категория здоровья «А», «Б» (по военному билету), пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
· среднее «полное» общее образование, среднее профессиональное, высшее образование.
Гарантии:
· заработная плата от 45 тысяч рублей;
· предоставление общежития в г. Дубне;
· полный социальный пакет;
· страхование жизни;
· бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
· санаторно-курортное обслуживание.
По всем вопросам обращаться
в отдел кадров ОМВД по адресу:
г. Дубна, ул. Курчатова д.32,
телефон: 8(496) -214-65-62.
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова