Праздник здоровья семьи в Дубне

Здоровье - наше всё! Если нет его, то нет и того, что мы друг другу желаем в поздравлениях. То есть, под большим вопросом счастье, любовь, благополучие, карьера и многое другое важное в нашей жизни. Именно поэтому здоровью уделяют немало внимания.

25 августа в Парке семейного отдыха на Большой Волге взрослых и детей ждут квалифицированные медицинские работники, спортивные игры, аттракционы. Посетители смогут проверить свое здоровье, выслушать рекомендации врачей и отдохнуть. Подробнее о планах праздника "Волна здоровья", "Родился в Дубне - счастье в семье" –в нашем видео рассказывает Наталья Владимировна Осипова, курирующая вопросы здравоохранения в Дубне.