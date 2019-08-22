Праздник здоровья семьи в Дубне

Социум     108     чт, 22.08.2019 - 10:25

Здоровье - наше всё! Если нет его, то нет и того, что мы друг другу желаем в поздравлениях. То есть, под большим вопросом счастье, любовь, благополучие, карьера и многое другое важное в нашей жизни. Именно поэтому здоровью уделяют немало внимания.

25 августа в Парке семейного отдыха на Большой Волге взрослых и детей ждут квалифицированные медицинские работники, спортивные игры, аттракционы. Посетители смогут проверить свое здоровье, выслушать рекомендации врачей и отдохнуть. Подробнее о планах праздника "Волна здоровья", "Родился в Дубне - счастье в семье" –в нашем видео рассказывает Наталья Владимировна Осипова, курирующая вопросы здравоохранения в Дубне.

 

 

 

Сергей Гор
    
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