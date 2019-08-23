Пособие супругам к юбилеям совместной жизни

Социум     66     пт, 23.08.2019 - 10:23

Право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни распространяется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея, при обращении за его назначением в течение года со дня юбилея.

Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:

  • в связи с 50-летием их совместной жизни - 5000 рублей;
  • 55-летием - 6000 рублей;
  • 60-летием - 7000 рублей;
  • 65-летием - 8000 рублей;
  • 70-летием (или более) - 9000 рублей.

 

Единовременное пособие к юбилею назначается органами социальной защиты населения по месту жительства одного из супругов (далее - заявитель) по их выбору.

Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы следующие документы:

  • а) заявление о назначении единовременного пособия к юбилею с указанием способа получения пособия;
  • б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • в) свидетельство о регистрации брака;
  • г) документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);
  • д) справка с места жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею - при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области. 

 

Документы для назначения пособия к юбилеям могут быть представлены в Дубненское управление социальной защиты населения или в МФЦ (ул. Станционная, д. 32 (ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме воскресенья) и ул. Тверская, д. 9 (ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья).

Соцзащита
    
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