Пособие супругам к юбилеям совместной жизни

Право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни распространяется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея, при обращении за его назначением в течение года со дня юбилея.

Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:

в связи с 50-летием их совместной жизни - 5000 рублей;

55-летием - 6000 рублей;

60-летием - 7000 рублей;

65-летием - 8000 рублей;

70-летием (или более) - 9000 рублей.

Единовременное пособие к юбилею назначается органами социальной защиты населения по месту жительства одного из супругов (далее - заявитель) по их выбору.

Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы следующие документы:

а) заявление о назначении единовременного пособия к юбилею с указанием способа получения пособия;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

в) свидетельство о регистрации брака;

г) документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

д) справка с места жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею - при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области.

Документы для назначения пособия к юбилеям могут быть представлены в Дубненское управление социальной защиты населения или в МФЦ (ул. Станционная, д. 32 (ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме воскресенья) и ул. Тверская, д. 9 (ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья).