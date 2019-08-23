Пособие супругам к юбилеям совместной жизни

Право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни распространяется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.
Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея, при обращении за его назначением в течение года со дня юбилея.
Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:
- в связи с 50-летием их совместной жизни - 5000 рублей;
- 55-летием - 6000 рублей;
- 60-летием - 7000 рублей;
- 65-летием - 8000 рублей;
- 70-летием (или более) - 9000 рублей.
Единовременное пособие к юбилею назначается органами социальной защиты населения по месту жительства одного из супругов (далее - заявитель) по их выбору.
Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы следующие документы:
- а) заявление о назначении единовременного пособия к юбилею с указанием способа получения пособия;
- б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- в) свидетельство о регистрации брака;
- г) документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);
- д) справка с места жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею - при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области.
Документы для назначения пособия к юбилеям могут быть представлены в Дубненское управление социальной защиты населения или в МФЦ (ул. Станционная, д. 32 (ежедневно с 8.00 до 20.00 кроме воскресенья) и ул. Тверская, д. 9 (ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья).