Поэтапная реализация планов развития Дубны

Без планов, которые принимаются с учётом самых различных обстоятельств, движение вперёд чревато непредсказуемыми препятствиями и последствиями.

В любой из сфер жизни бывает так, что от идеи до её реализации проходит времени больше, чем рассчитывали. Многое из того, что планировалось в Дубне в прошлые годы, нынешней администрации досталось в виде «незавершёнки».

Сегодня этап за этапом «замороженные» стройки начинают принимать форму и содержание ранее запланированных объектов.

На брифинге для СМИ Дубны глава города М.Н. Данилов назвал три глобальных городских проекта, которые находятся в стадии завершения или активного строительства. Это лечебный корпус ДГБ, левобережный полигон и набережная им. Д.И. Менделеева.

По словам главы города, три не самых простых проекта на будущее – это левобережная дамба, аварийный дом на улице Понтекорво-18 и благоустройство сквера Журавлёва и улицы Центральной.

Подробнее об этом в видео рассказывает глава Дубны М.Н. Данилов