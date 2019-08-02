Пенсионерка из Дубны вынесла мусор и осталась без 200 тысяч рублей

Социум     89     пт, 02.08.2019 - 08:45

Обычный поход с мусорным ведром к контейнерной площадке дорого обошелся 83-летней пенсионерке из Дубны. Во дворе к ней подъехала золотисто-бежевая Daewoo Nexia, из которой вышли мужчина и женщина, представившиеся беженцами из Беларуси. Пара попросила о помощи, в итоге стоившей пенсионерке всех сбережений.

Злоумышленники поведали о том, что у них на руках только белорусские рубли и они не могут получить банковский перевод от знакомого ввиду отсутствия российского паспорта. Попросили помочь с получением средств и пообещали за это 40 тыс. руб.

– Помощь заключалась в том, что бабушка снимает деньги со своей сберкнижки и отдает им, а затем получает по своему паспорту перевод на аналогичную сумму, – рассказывает внучка потерпевшей Анжелика Баринова. – Когда бабушка пошла снимать их деньги, естественно, ей никто ничего не выдал, никакого перевода не было. Вышла на улицу, а машина благополучно уехала. Вот так легко удалось одурачить человека.

Позже бабушка рассказала своей внучке, что случайные знакомые были опрятно одеты, складно говорили и буквально ее очаровали. Уже в полиции пенсионерка дала подробные описания как мошенников, так и автомобиля, на котором они приехали.

– Позже Daewoo Nexia была найдена на штрафстоянке, – продолжает Анжелика Баринова. – Как оказалось, автомобиль приобрели по договору купли-продажи, на учет новый владелец его не поставил. В настоящий момент правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого – его данные удалось выяснить.

Когда владельца автомобиля и его сообщницу найдут, на них должны завести уголовное дело. По словам юриста Жана Запруты, речь идет о статье «Мошенничество»:

– По сути, неизвестные ввели пенсионерку в заблуждение – сказали, что деньги вернут, но не вернули. Несмотря на то что женщина отдала деньги сама, есть все шансы привлечь злоумышленников к ответственности и взыскать с них понесенный ущерб.

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Подмосковье Сегодня
Виктор Неф
    
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