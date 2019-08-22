Патентная информация как основа инновационной деятельности

Актуальность использования патентной информации как совокупности сведений технического характера, раскрытых в опубликованных патентных документах (патентах и патентных заявках), а также в различных научно-технических источниках информации, сложно переоценить. Так, с ее помощью становится возможным определить наиболее перспективные направления научно-технических разработок, своевременно выявить, не будет ли разработанное решение нарушать чужие патенты в случае его вывода на отечественный и зарубежный рынки. Кроме этого, использование патентной информации станет первым шагом для оценки целесообразности и возможности патентования вашего нового технического решения.

Давно замечено, что результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), проводимых без должного учета сведений, раскрываемых в источниках патентной информации, при всех временных и финансовых затратах на разработки, как правило, является «создание» уже объективно существующего, а, следовательно, непатентоспособного и, скорее всего, неконкурентоспособного технического решения. Учитывая объемы патентной информации, а это более чем 100 миллионные фонды только патентных публикаций, можно с уверенностью утверждать, что сегодня практически невозможно создать новое техническое решение без выявления и изучения опыта предшественников.

Ведущая роль в определении актуального уровня техники отводится патентно-информационным исследованиям, которые проводятся на основе данных патентного поиска и анализа выявленных патентных документов. При этом, патентная информация – это инструмент, использование которого важно на всех этапах жизненного цикла объектов техники, то есть с момента начала его создания, а именно, постановки задачи для НИОКР и выбора направления разработок, патентования результатов разработок, выведения готового продукта на рынок, и до окончания жизненного цикла объекта техники – его ухода с рынка. В связи с этим, проводить патентные исследования необходимо на постоянной и комплексной основе.

Риски нарушения чужих патентов

Получив патент, вы получаете правовую охрану на созданное вами техническое решение, а, следовательно, исключительное право запрещать другим лицам использовать ваше решение, защищенное патентом. Однако, при производстве и реализации продукции, в которой содержится Ваше техническое решение Вы обязаны считаться с патентами других лиц и учитывать риски нарушения чужих патентных прав.

По данным Роспатента, на 1 июня 2019 года в Российской Федерации действует 258 тысяч 987 патентов на изобретение РФ и 49 тысяч 199 патентов на полезные модели РФ. Добавим к этим цифрам еще более 15 тысяч евразийских патентов, которые действуют на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции, в том числе и на территории России. Таким образом, более трехсот тысяч действующих в настоящее время на территории РФ патентов делают риски нарушения чужих патентных прав очень высокими.

Напомним, что при проведении экспертизы заявленного решения на патентоспособность, патентное ведомство не проверяет возможность нарушения действующих патентов третьих лиц при использовании данного решения в готовом изделии. Бремя проверки отсутствия нарушения лежит на лице, которое будет вводить готовую продукцию в гражданский оборот (производить, продавать, и т. д.), и решается эта задача в рамках проведения экспертизы на патентную чистоту, в ходе которой выявляются действующие в стране проверки патенты, которые подвергаются анализу на предмет их использования в проверяемом объекте.

При этом, для многих является открытием тот факт, что более технически сложное решение может быть зависимо от более простого решения, защищенного действующим патентом. Предположим, что у Фирмы-Конкурента есть патент, которым охраняется, например, электродвигатель, охарактеризованный совокупностью элементов А+В+С. Мы, в свою очередь, создали электродвигатель «улучшенной» конструкции, дополнив его элементом D. При условии, что новая совокупность элементов А+В+С+D не известна из уровня техники и неочевидна для специалиста, мы можем получить на эту конструкцию свой патент, который позволит нам запретить всем другим участникам рынка производить и продавать электродвигатели, содержащие совокупность элементов А+В+С+D. Однако, начав производить и продавать нашу продукцию мы будем использовать патент Фирмы-Конкурента.

Возможна и более типичная ситуация, когда вы разработали и запатентовали часть сложного технического объекта. При этом другие части этого объекта могут защищаться патентами третьих лиц, а без этих частей объект в целом работать не будет. Получается ситуация, когда наличие собственного патента не дает гарантии, что вы не будете нарушать чужие патенты при использовании готового изделия, в котором есть и ваше запатентованное решение.

Избежать подобных ситуаций поможет выявление указанных рисков на этапе, предшествующем выводу готового изделия в гражданский оборот в конкретной стране. Инструмент для этого – патентно-информационные исследования в объеме проведения экспертизы на патентную чистоту.

Отметим, что получение вами патентов на дальнейшие развития уже запатентованных технологий может стать козырем в решении проблемы наличия патентов у других лиц, так как мир патентных прав на технологии сегодня чрезвычайно сложен, и выжить в нем, не имея собственных патентов, невозможно. При условии, что ваши собственные патенты действительно защищают дальнейшие развития существующих технологий, они становятся не только инструментом охраны, но и предметом лицензионных соглашений по взаимному предоставлению разрешений использовать существующую технологию при условии встречного разрешения использовать новую, защищенную вашими патентами технологию.

В настоящее время созданы автоматизированные поисковые ресурсы, которые позволяют выявлять требуемую информацию из огромных поисковых массивов. Возможности «умного» поиска позволяют находить не только точные совпадения ключевых слов в запросе и искомых документах, но и учитывать употребления этих слов во всевозможных формах, автоматически «расширяя» запрос, добавляя новые формы ключевых слов, и направляя автоматически скорректированный поисковый запрос в базу данных.

Совершенствование патентно-информационных поисковых систем

В настоящее время созданы автоматизированные поисковые ресурсы, которые позволяют выявлять требуемую информацию из огромных поисковых массивов. Возможности «умного» поиска позволяют находить не только точные совпадения ключевых слов в запросе и искомых документах, но и учитывать употребления этих слов во всевозможных формах, автоматически «расширяя» запрос, добавляя новые формы ключевых слов, и направляя автоматически скорректированный поисковый запрос в базу данных.

На сегодняшний день компании-разработчики поисковых систем адаптировали свои информационные продукты для широкого круга пользователей. Новый вектор развития поисковых инструментов направлен на использование так называемого искусственного интеллекта, в частности, искусственных нейронных сетей, когда самообучающиеся алгоритмы предоставляют результаты, оценивая релевантность выявляемых документов на основе анализа их содержания.

Роль эксперта при проведении поиска

При констатации факта эволюции поисковых систем, с появлением у них возможностей верно воспринимать запрос, написанный естественным языком, и выдавать отсортированные по релевантности результаты в наглядной форме, возникает вопрос – так ли необходим грамотный специалист для проведения патентных поисков? Ответ на этот вопрос получится в какой-то мере парадоксальным: с развитием поисковых инструментов роль эксперта не только не уменьшилась, но даже возросла.

Во-первых, использование современных поисковых ресурсов, с заложенными в них сложными алгоритмами, давая быстрые результаты, не позволяет получить на выходе готовые ответы на поставленные перед поиском вопросы, а предлагает лишь документы, которые нужно критически оценить, правильно интерпретировать, и учесть множество дополнительных факторов.

Во-вторых, эффективно использовать весь заложенный в современные ресурсы поисковый инструментарий способен только эксперт, обладающий как соответствующими знаниями, так и опытом, а, следовательно, навыками, которые будут играть решающее значение.

И наконец, в-третьих, обратной стороной «умного» поискового алгоритма, учитывающего морфологию и возможные синонимы ключевых слов, является увеличение массива выявляемых документов, грамотно разобраться в котором способен только специалист.

Патентный ландшафт – ответ на все вопросы?

Одним из инструментов, отчасти решающим задачи представления результатов поиска в виде, понятном широкому кругу пользователей без погружения в детали выявленных патентных документов, стали так называемые «патентные ландшафты», которые представляют собой автоматически сгенерированные статистические данные в виде графиков и диаграмм.

Эти данные позволяют оценить, например, динамику патентования по различным областям техники, направления и юрисдикции патентования компании-конкурента, связи портфелей патентов тех или иных компаний, и некоторые другие задачи. Визуализация результатов поиска может быть полезна прежде всего нетехническим специалистам, таким как маркетологи или менеджеры самых разных уровней.

По сути, использование патентных ландшафтов – это попытка «подняться над проблемой» и посмотреть на ситуацию в целом, без углубления в техническую суть выявленных решений. Безусловно, такой подход не может претендовать на роль исчерпывающего источника информации об исследуемой в рамках поиска теме, а иногда, в случае использования ландшафтов в качестве основного источника данных, и вовсе может подтолкнуть к некорректным выводам.

Источники патентной информации

Национальные и региональные патентные ведомства, а также Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), предоставляют доступ к патентным публикациям через свои базы данных.

Помимо патентных ведомств, существуют и коммерческие поисковые ресурсы, которые формируют и систематизируют собственные патентные базы данных, предоставляя к ним доступ на платной основе. Наполнение баз данных коммерческих ресурсов происходит на основе информации, полученной из патентных ведомств, но, в отличие от последних, в них предоставляются расширенные возможности для поиска и анализа результатов.

Среди коммерческих поисковых ресурсов можно назвать такие системы, как Orbit (разработчик – Questel), Patbase (MineSoft), Derwent (Clarivate Analytics), LexisNexis и другие.

Особенности проведения патентного поиска

Проведение патентно-информационных исследований вне зависимости от конкретного круга поставленных задач, упирается в главный вопрос – найти всю совокупность релевантных патентных публикаций, на базе которых будет производится соответствующий задачам анализ.

Существует несколько важных для патентного поиска инструментов. Первый из них, это созданная по мере роста объема патентной информации, классификационная система объектов техники –международная патентная классификация (МПК). МПК делит всю область техники на 8 разделов (от латинской А до H) и далее от общего к частному – на классы, подклассы, группы и подгруппы, формируя тем самым классификационный индекс, под которым «скрывается» конкретное техническое решение. Сегодня, когда объем только патентных публикаций превышает 3 миллиона публикаций в год, невозможно представить проведение поиска в патентных базах данных без подобного классификационного критерия, который укладывает каждое техническое решение на свою «полку».

Дополнительным, и не менее важным поисковым инструментом является поиск по ключевым словам. Отобранные для поиска ключевые слова должны наиболее полно характеризовать искомый объект поиска и конкретные признаки выявляемых в патентных базах данных технических решений.

Наиболее типична ситуация, когда перед нами, как, скажем, разработчиками, стоит задача проверки известности из уровня техники разрабатываемых нами решений. В связи с тем, что в данном случае нас интересует «уровень техники», то есть известные в мире решения в конкретной области техники, мы можем воспользоваться наиболее наполненным источником, предоставляющим бесплатный доступ к поиску – поисковым ресурсом Европейского патентного ведомства – esp@cenet, доступным по адресу: https://worldwide.espacenet.com/. Далее, выбираем «Advanced search», чтобы получить возможность искать с помощью ключевых слов по опубликованным рефератам, а также по индексам МПК.

При выборе ключевых слов для поиска важно учитывать вероятность наличия ряда синонимичных терминов, соответствующих оригинальному искомому ключевому слову. Отобранные ключевые слова мы вносим их в графу «title or abstract», которая позволяет искать по названию и реферату патентных документов. В результате обработки запроса система выдаст список документов, в которых встречаются эти слова.

Задачи охвата всей искомой области техники и выявления наиболее релевантных публикаций, требуют направления в поисковую систему, как правило, нескольких или множества последовательных запросов, комбинируя различные варианты ключевых слов, в том числе и с использованием поиска по соответствующему индексу МПК, внеся его в графу «IPC».

Количество выявляемых документов может быть очень большим, в связи с чем возникает необходимость вводить поисковые ограничения, комбинируя в одном запросе ключевые слова, индексы МПК и, например, диапазон дат публикаций. Все выявляемые в ходе поиска документы мы изучаем и оцениваем в соответствии с заданием. В случае необходимости проведения поиска по патентным публикациям РФ, мы обращаемся к сайту Российского патентного ведомства: http://new.fips.ru/

Пошагово двигаемся к поисковым базам данных: выбираем раздел «Поиск», затем «Поисковая система» и «Перейти к поиску». Далее необходимо будет выбрать базы данных для поиска, например, рефераты изобретений, заявки на изобретения и формулы полезных моделей. Интерфейс для поиска во многом схож с интерфейсом поисковых ресурсов других патентных ведомств. В частности, есть возможность проводить поиск по комбинации полей с использованием ключевых слов, классов МПК и других параметров.

К сожалению, для проведения поиска в рамках экспертизы на патентную чистоту в отношении РФ, использования «бесплатных» баз Роспатента будет недостаточным, в связи с чем, необходимо заключить договор с патентным ведомством РФ на предоставление платного доступа к расширенному перечню баз данных, в том числе, к полнотекстовой базе данных российских изобретений. В противном случае, не будет обеспечено важнейшее требование Регламента поиска на патентную чистоту – выявление релевантных публикаций для дальнейшего анализа среди всех действующих в РФ патентных документов. Это же условие нужно учитывать, помня о необходимости проведения поиска также и по евразийским патентам, действующим в РФ (поисковая база eapatis доступна на сайте ЕАПВ – https://www.eapo.org/ru/).

В заключение

Важно отметить, что базовые навыки поиска патентной информации совершенно необходимы каждому, кто занимается организацией инновационного производства или непосредственно разрабатывает новые технические решения.