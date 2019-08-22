Памятник летчику Григорию Бахчиванджи установят в Дубне

Григорий Бахчиванджи – советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, капитан. В 1931 году добровольно попросился в авиацию, затем окончил авиатехническое училище и Оренбургскую школу пилотов.

Бахчиванджи участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Совершил 65 боевых вылетов на самолете МиГ-3, провел 26 воздушных боев. Сбил лично два вражеских самолета и еще три в группе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

БИ (БИ — Березняк-Исаев, или Ближний Истребитель) - ракетный самолёт, первый советский самолёт с жидкостным ракетным двигателем. Разработка начата в инициативном порядке в 1941 году конструкторами А. Я. Березняком и А. М. Исаевым. Отправной точкой для проектирования самолёта послужило ознакомление в 1940 году А. Березняка с ракетным двигателем, разрабатываемом в НИИ-3 Л. С. Душкиным. Несмотря на то, что двигатель обладал достаточной тягой, он имел достаточно большой расход топлива и окислителя. Таким образом, время полёта самолёта могло быть всего от 1 до 4 минут.

В ходе испытаний в режиме планёра в сентябре-октябре 1941 лётчиком Б. Н. Кудриным было проведено 15 полётов. Было подтверждено, что все аэродинамические данные самолёта, характеристики устойчивости и управляемости соответствуют расчётным. 15 мая 1942 самолёт БИ под управлением Г. Я. Бахчиванджи впервые взлетел с использованием ракетного двигателя. Полёт продолжался 3 мин 9 сек.

Задание на полёт 27 марта 1943 (седьмой по счёту, шестой в 1943) отличалось от предыдущих. Если ранее самолёт испытывался на максимальную высоту и скороподъёмность, то теперь он должен был испытываться на максимальную скорость полёта. Для этого лётчик-испытатель должен был на постоянной высоте 2 тыс. м. дождаться выключения двигателя по окончании топлива. С точки зрения наблюдателей с земли до момента выключения двигателя полёт проходил по плану, однако потом самолёт вошёл в пике и, не совершая попыток выйти из него, столкнулся с землёй. Лётчик-испытатель Григорий Бахчиванджи погиб. Он похоронен под Екатеринбургом.

Эта катастрофа привела к отмене начала производства БИ и уничтожению уже заложенных БИ-ВС. Однако опыт, накопленный в КБ Болховитинова при работе над БИ, был очень полезен, а выходцы из его КБ в дальнейшем были заметными фигурами в советской ракетной и космической технике. Двое конструкторов БИ стали основателями двух конструкторских школ: А. Я. Березняк основал ОКБ-155 (ныне ГосМКБ "Радуга"), занимавшее лидирующее положение в СССР в вопросах разработки крылатых ракет, а А. М. Исаев стал основателем ОКБ-2, специализирующемся на ЖРД малой и средней тяги для ракет и космических аппаратов.