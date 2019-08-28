Открыт маршрут № 110: ул. Мичурина – Сергиево-Демидовское кладбище

Викулов Виктор Викторович, врач - уролог. В 2003 г. окончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, факультет « лечебное дело». Далее ординатура и работа в Москве по специальности, в ФМБЦ им. А.И Бурназяна ФМБА России, и Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. В 2016 г. приехал работать в Дубну, в настоящее время работает урологом в хирургическом отделении Дубненской городской больницы.