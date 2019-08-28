Открыт маршрут № 110: ул. Мичурина – Сергиево-Демидовское кладбище

С 2 сентября открывается ежедневный маршрут № 110: ул. Мичурина – ул. Березняка – Сергиево-Демидовское кладбище – д. Губин угол – д. Федоровка.
Стоимость проезда:
- ул. Мичурина - ул. Березняка - 35р.
- ул. Березняка - Сергиево-Демидовское кладбище - 35р.
- Сергиево-Демидовское кладбище – Губин угол / Федоровка - 20р.
Ежедневно
от ул. Мичурина: 07:43, 10:43, 14:33, 16:03, 17:23, 18:43
от ул. Березняка: 08:10, 09:20, 11:10, 12:00, 15:15, 16:35, 18:05, 19:25
от д. Федоровка: 08:45, 12:35
от Кладбища: 08:55, 09:45, 11:35, 12:45
Автобусы, выполняющие на сегодняшний день рейсы по маршруту ул. Березняка - Сергиево-Демидовское кладбище отправлением от ул. Березняка в 09:00; 10:40, от Сергиево-Демидовского кладбища 10:10; 12:00 с 02 сентября 2019г., ОТМЕНЯЮТСЯ.