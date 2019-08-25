Операция «МАК-2019» в Дубне

Блог ОМВД     8     вс, 25.08.2019 - 20:31

Уважаемые дубненцы! В настоящее время на территории города проводится 2-ой этап оперативно-профилактической операции «Мак-2019», направленной на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения и стабилизацию оперативной обстановки города.

Если вы стали очевидцем преступления, либо правонарушения или обладаете информацией по вопросам незаконного оборота наркотиков – просьба сообщить по телефонам Дежурной части ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, либо по номеру 02 (112).

 

 

 

 

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