Операция «МАК-2019» в Дубне

Уважаемые дубненцы! В настоящее время на территории города проводится 2-ой этап оперативно-профилактической операции «Мак-2019», направленной на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения и стабилизацию оперативной обстановки города.

Если вы стали очевидцем преступления, либо правонарушения или обладаете информацией по вопросам незаконного оборота наркотиков – просьба сообщить по телефонам Дежурной части ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, либо по номеру 02 (112).

Специалист по связям с общественностью

и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова