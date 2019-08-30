ОКБ «Аэрокосмические системы» включили в Союз авиапроизводителей России

Торжественная церемония включения ОКБ «Аэрокосмические системы» в Союз авиапроизводителей России состоялась в Центральном Аэрогидрадинамическом институте. Со значимым событием генерального директора ОКБ «Аэрокосмические системы» Валерия Шадрина поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Вступление в Союз авиапроизводителей России состоялось в рамках церемонии награждения лауреатов и дипломантов ежегодного конкурса «Авиастроитель года».

В компетенцию ОКБ «Аэрокосмические системы» входит создание комплектующих для наземной, авиационной и космической техники, дверей, люков, кресел экономического и комфорт классов и других элементов интерьера пассажирского салона, проектирование оборудования систем кондиционирования, трубопроводных систем, механических систем и конструкций, а также бортовых и кабельных сетей, разработка и производство компонентов систем электроснабжения и светотехнического оборудования. В компетенцию ОКБ «АКС» также входит аварийно-спасательное и кислородное оборудование, испытательные комплексы и контрольно-проверочная аппаратура.

Предприятие сотрудничает с ведущими российскими разработчиками и производителями авиационной техники, продукция которых широко представлена как на внутреннем, так и на международном рынке. Среди заказчиков компании – ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «АК им. С. В. Ильюшина», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Казанский вертолетный завод».

- Союз авиапроизводителей России объединяет ведущие предприятия авиационной промышленности страны, каким является и ОКБ «Аэрокосмические системы», - прокомментировал событие заместитель председателя правительства Вадим Хромов. – Кроме того, он активно развивает международное сотрудничество в данной отрасли. Стать членом Союза для ОКБ «Аэрокосмические системы» не только почетно, но и важно для дальнейшего создания отечественной высококонкурентной авиационной техники. Именно содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности на международных рынках отечественной авиационной отрасли является одной из его приоритетных задач.

Сегодня Союз авиапроизводителей России насчитывает более 60 действительных и свыше 160 ассоциированных членов.