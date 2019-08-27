Охрана общественного порядка в Дубне в День знаний

ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в настоящее время и по 02 сентября 2019 года на территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие «День знаний».

В период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых «Дню знаний» на территории города силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасности детей и граждан.

1 сентября 2019 года все школы, а также места проведения праздничных мероприятий будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Напоминаем, что КРФоАП рядом статей предусматривает ответственность за нарушения общественного порядка, в частности:

Ø ст.20.20 ч. 1 КРФоАП предусматривает ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. Часть 2 этой же статьи предусматривает ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в общественных местах в виде административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

Ø ст.20.21 КРФоАП предусматривает ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Обо всех фактах нарушения охраны общественного порядка и безопасности, а также при обнаружении подозрительных вещей, предметов в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых «Дню знаний», просим незамедлительно сообщать по телефонам:

— Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112);

— «Телефон доверия» Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

Специалист по связям с общественностью

и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова