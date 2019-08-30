Охрана общественного порядка на избирательных участках

Блог ОМВД     15     пт, 30.08.2019 - 09:28

ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Дубна на избирательных участках сотрудниками полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам: 

  • Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112);
  • «Телефон доверия» Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66;
  • Территориальная избирательной комиссии города Дубны: 8-496-214-75-94.
Авторы:
Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

 

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