Об ответственности за нарушение законодательства о выборах

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти.

Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие.

Одной из мер, направленных на обеспечение этой гарантии, является установленная законом административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах.

1. Административная ответственность за некоторые виды нарушений законодательства о выборах.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФоАП) содержит 34 статьи, предусматривающие административную ответственность за такие деяния. Среди них наиболее распространенные: «Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей» – ст. 5.1 КРФоАП, «Нарушение порядка предоставление сведений об избирателях» – ст.5.4 КРФоАП, «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах» – ст.5.12 КРФоАП, «Подкуп избирателей в период избирательной кампании» – ст. 5.16 КРФоАП. Дела обо всех указанных административных правонарушениях рассматриваются судьями в пятидневный срок.

2. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав.

Уголовное законодательство содержит 5 статей, посвященные регулированию ответственности за нарушения избирательных прав:

Статья 141 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Статья 141.1 УК РФ. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.

Статья 142 УК РФ. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.

Статья 142.1. УК РФ. Фальсификация итогов голосования.

Статья 142.2 УК РФ. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме В действующем российском законодательстве имеется достаточный правовой механизм защиты избирательных прав граждан и материально-правовая база для привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении избирательных прав.

В действующем российском законодательстве имеется достаточно прочный правовой механизм защиты избирательных прав граждан и материально-правовая база для привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении избирательных прав и законодательства о выборах, в целом.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства просим сообщать по следующим номерам телефонов: