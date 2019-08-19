О плюсах и минусах миграционной политики в Дубне

Деятельность отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Дубна основана на реализации государственной миграционной политики в стране. Начальник отдела подполковник Денис Александрович Гомонов на встрече с журналистами Дубны привёл данные о постановке на учет и снятии с учёта иностранных граждан, рассказал о борьбе с нелегалами, «резиновыми» квартирами, поддельными документами и многом другом, тесно связанном с этой сферой деятельности дубненских полицейских.

Не секрет, что занятые на строительных и прочих работах в нашем небольшом городе достаточно большие группы мигрантов вызывают массу вопросов у жителей Дубны. Ответы на них в видеосюжете.