О новых правилах любительской рыбалки

Использование жаберных сетей разрешается только там, где продукты рыболовства отнесены к основным источникам питания. Это районы Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Сети должны быть маркированы и поставлены на учёт. Категорически запрещено использование взрывчатки и применение электроудочек.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.