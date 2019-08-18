О безопасности и правопорядке в Дубне

Социум     90     вс, 18.08.2019 - 16:40

Что бы мы ни говорили о статистике, но цифры – вещь упрямая!  Они убедительно свидетельствуют о росте или спаде процесса в какой-либо сфере нашей жизни, позволяют провести сравнительный анализ тех или иных временных отрезков. Не обошлось без статистических выкладок и на брифинге дубненских СМИ с руководством ОМВД.

Об уровне преступности и результатах проведенной работы по охране общественного порядка и общественной безопасности за прошедший период 2019 года рассказал нам врио руководителя дубненской полиции подполковник Михаил Юрьевич Кеуш.

Подробнее в видео   

Врио руководителя дубненской полиции подполковник Михаил Юрьевич Кеуш о преступности в Дубне и борьбе с ней

Сергей Гор
    
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#Gorkino

 

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