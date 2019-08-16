Новый руководитель МАУ "Городские парки". Интервью

Ализа Сеитбековна, расскажите о целях и задачах МАУ «Городские парки».

- Как это не удивительно звучит, но мы являемся, прежде всего, учреждением сферы культуры. В настоящее время согласно муниципальному заданию мы проводим культурно-массовые мероприятия, как для детей, так и для взрослых в Парке семейного отдыха. Все эти мероприятия проводятся бесплатно. Мы также планируем проводить их в дальнейшем, и надеемся, что на следующий год в рамках муниципального задания увеличат детские праздничные мероприятия. В Дубне проживает достаточно большое количество детей.

Кроме того МАУ содержит городские парковые инфраструктуры, они включают в себя уборку, озеленение, содержание малых архитектурных форм, т.е. всё, что входит в само понятие благоустройство.

- Ализа Сеитбековна, в ведении МАУ «Городские парки» достаточно обширные территории. Расскажите, как Вы контролируете рабочий процесс?

Работы в МАУ «Городские парки» всегда много, территории масштабные. В нашем ведении скверы, аллеи, парки и лесопарковые территории. В организации и контроле системы работы, мне помогают заместители, каждый в своём направлении. Безусловно, как руководителю, для понимания и ведения ситуации, нужно быть в курсе происходящего. Поэтому, я практически еженедельно объезжаю закреплённые территории. Учитывая специфику моей работы мне необходимо ежедневно бывать в разных точках города, куда порой на машине просто не проехать. Поэтому велосипед в этих случаях очень выручает. Благодаря именно такому средству передвижения мне удобно контролировать многие городские участки: парковые зоны, аллеи и другую территорию. Особенно поутру, направляясь на работу, проезжаю на велосипеде по левобережным объектам. Одним словом с велосипедом я достаточно мобильна.

- Не все жители знают, что именно МАУ «Городские парки» осуществляет посадку цветов в городе и дальнейших уход за ними. Расскажите, как вы это организовываете?

Наши сотрудники ежегодно выращивают рассаду в теплицах, как многолетники, так и однолетники. А весной высаживают их в разных частях города, на объектах, закреплённых за нашим учреждением. Но работа на этом не заканчивается. Далее необходимо следить за растениями, поливать их, подкармливать, обогащать почву. Как известно без должной заботы ничего не растёт. Не так давно в городе появились разворотные круги, которые по достоинству оценили все жители, их тоже украшаем мы, наша служба озеленения. У нас работают люди с многолетним стажем работы именно в системе озеленения. Люди трудолюбивые, ответственные, желающие видеть свой город зелёным, благоухающим, красивым.

К традиционным цветникам и клумбам жители Дубны привыкли давно. Каждую весну в аллеях и парках города дубненцы видят работниц озеленения, которые заботливо и со знанием дела высаживают рассаду цветов, ещё больше украшая и без того наш красивый город. И всё лето, и осень жители имеют возможность любоваться разноцветными цветочными россыпями. Однако, и сама посадка, и дальнейший уход за многочисленными городскими клумбами и вазонами работа достаточно трудоёмкая и не всегда благодарная. К сожалению, не все относятся к посадкам трепетно, нередко встречаются и случаи умышленного озорства. Многое приходится восстанавливать, досаживать, это ещё одна дополнительная нагрузка на работниц нашей службы.

При этом надо заметить, что дизайн клумб меняется каждый год, потому, что, как правило, высаживаются в основном на клумбах однолетние растения с длительным сроком цветения. Иногда даже встречаются очень неожиданные сочетания, они красивы и, глядя на эту красоту, у горожан невольно поднимается настроение. Цветники из года в год разбиваются по всему городу. Порой их можно встретить в самых неожиданных местах. Оригинальные яркие цветники создают ухоженный вид улиц и площадей, скверов и парков. Делают город более нарядным, праздничным и красивым. Однако, это лишь малая часть той работы, которую делают сотрудники МУП «Городские парки».

Ализа Сеитбековна, я благодарю Вас за обстоятельный ответ. Надеюсь, что благодаря усилиям сотрудников МУП « Городские парки» наш город будет ещё более красивым, зелёным и нарядным.

От автора

В последнее время дубненцы часто поднимают вопрос, касающийся благоустройства города. Всем хочется жить в чистом, зелёном, красивом городе. Но сделать город красивым и праздничным можно не только с помощью службы озеленения, где трудятся в основном женщины, кстати, их не так уж и много. Жители и сами могут активно подключаться к работе озеленителей и украшать свои дворы, и территории возле домов. А если дубненцы станут это делать активно, и с любовью, то картина наших дворов и улиц совсем скоро переменится кардинально. Уже сегодня можно наблюдать, как во многих дворах жители сами устраивают под своими окнами палисады с цветами. Надо сказать, что во многих случаях это смотрится просто восхитительно. Нередко прохожие останавливаются и с улыбкой любуются этой красотой. Кустики ромашек, лилий, флоксов, пионов и других цветов обрамляют входы в подъезды и не только их. Сегодня всё больше людей осознает необходимость восполнения и восстановления зелёных насаждений. Значение озеленения Дубны понимают многие, и это, несомненно, радует. Но, к сожалению, данная задача решается сложно и не быстро.