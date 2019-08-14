Новые возможности по обучению лиц предпенсионного возраста

Открывая семинар, президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров отметил важность государственной программы поддержки лиц предпенсионного возраста и необходимость использования всех имеющихся ресурсов для доведения информации о возможностях обучения для этой категории сотрудников предприятий. Этим и объясняется, что на семинар были приглашены руководители и сотрудники кадровых служб предприятий города.

Выступившие далее по программе семинара директор Дубненского центра занятости населения (ДЦЗН) Ирина Гогенко и ее заместитель Надежда Попова подробно рассказали о направлениях и условиях обучения.

Они отметили, что в соответствии с положениями федеральной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Московской области в 2019 году началась реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (далее – профессиональное обучение) граждан предпенсионного возраста.

Обучение могут пройти граждане Российской Федерации предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

К этой категории в 2019 году относятся женщины - от 51 до 55 лет и мужчины - от 56 до 60 лет, т.е. до достижения ими пенсионного возраста. По мере увеличения пенсионного возраста возрастная шкала обучаемых будет смещаться в сторону увеличения возраста, поскольку данная программа рассчитана на несколько лет.

Обучение будет осуществляться по образовательным программам, включенным в региональные банки образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных на региональном рынке труда, или у конкретных работодателей, профессий (навыков, компетенций).

Организация профессионального обучения включает в себя следующие этапы:

гражданин предпенсионного возраста, желающий пройти обучение, обращается в центр занятости;

из имеющихся в банке образовательных программ подбирается наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина вариант;

гражданин получает направление в образовательную организацию, участвующую в Программе.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, принимаются по направлению работодателя. Работодателям, по заявкам которых осуществляется профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, устанавливается обязательство сохранения занятости или трудоустройства указанных граждан.

Информация сотрудников ДЦЗН была дополнена выступлением руководителя учебно-тренировочного центра Регионального центра компетенций государственного университета «Дубна», вице-президента ТПП г.Дубны Виктора Никитина. Он рассказал о программе обучения для лиц предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills.

В завершающей части семинара с информацией о квотировании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями выступила начальник отдела содействия занятости населения ДЦЗН Мария Живоглядова.