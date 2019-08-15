Налоги и регистрация юрлица через портал госуслуг

Из портала госуслуг в личный кабинет налогоплательщика

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к « Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц » по логину и паролю Единого портала государственных и муниципальных услуг .

Если у гражданина есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать налоговую инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный кабинет налогоплательщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто на сайте ФНС России www . nalog . ru ввести логин и пароль портала госуслуг.

В « Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц » можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

В том случае если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.

Регистрация юрлица с помощью портала госуслуг

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) имеется возможность зарегистрировать в Федеральной налоговой службе юридическое лицо.

На Портале представлена подробная справочная информация: как получить услугу «Государственная регистрация юридического лица при его создании», какие документы необходимо приложить, каков размер госпошлины, указаны сроки оказания услуги, а также перечислены основания для отказа в ее предоставлении.

Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, пользователю ЕПГУ, желающему оформить свой бизнес, предлагается на сайте www . gosuslugi . ru заполнить электронное заявление на регистрацию и прикрепить скан-копии документов, необходимых для создания юридического лица (их перечень представлен на ЕПГУ). Важным условием получения услуги является наличие у пользователя подтвержденной учетной записи на ЕПГУ (предполагает посещение центра обслуживания пользователей с паспортом и СНИЛС). Регистрация осуществляется в течение 3 рабочих дней.

В итоге, в личном кабинете пользователя ЕПГУ должен появиться документ, подписанный электронной подписью налогового органа и подтверждающий государственную регистрацию, либо решение об отказе. Если ответ положительный, останется только забрать бумажный документ.