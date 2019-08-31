Начальник ГорУНО об итогах и планах

В преддверии нового учебного года 2019-2020 начальник Управления народного образования Дубны Т.К. Виноградова встретилась с представителями городских СМИ. В последнее время преобразования происходят во многих сферах нашей жизни. Не обошли перемены и сферу образования. Происходящие в школьном образовании процессы обновления и полученные в этом движении результаты касаются напрямую будущего наших детей. О критериях и оценках качества образования в Дубне, участии в областных программах, производственном обучении и многом другом в нашем видео рассказывает Татьяна Константиновна Виноградова.