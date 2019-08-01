Началась подготовка к «Есенинскому празднику поэзии»

В среду 31 июля в Библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошло первое заседание инициативной группы по подготовке "VIII Есенинского праздника поэзии".

Итогом заседания стало утверждение состава Организационного комитета праздника. В него вошли:

Гор Сергей Алексеевич – председатель Оргкомитета;

Бикбова Белла Тимофеевна;

Воронин Александр Алексеевич;

Долгих Людмила Юрьевна;

Папазова Сталина Грагорьевна;

Пизик Светлана Петровна;

Уличкина Ольга Николаевна;

Штайн Евгения Сергеевна.

Оргкомитетом единогласно поддержан список СМИ, традиционно участвовавших в информационном обеспечении праздника. Это:

Телеканал «Дубна»

Филиал телеканала «360»

Городская газета «Площадь Мира»

Еженедельник «Вести Дубны»

Независимая городская газета «Встреча»

Газета «Кимры Сегодня»

Городской информационный портал «Dubna.ru»

Информпортал «Дубна-inform.ru»

В настоящее время участники Оргкомитета работают над уточнением некоторых пунктов Положения о празднике и над формированием жюри по номинациям.

Всем, кто увлечён живописью, музыкой, кто любит поэзию и пишет стихи напоминаем, что с 01 по 05 октября в Дубненской городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге будет проходить «VIII Есенинский праздник поэзии». Все конкурсы праздника открытые, что допускает участие в них не только дубненцев, но и жителей других городов.

Оргкомитет «Есенинского праздника поэзии»