Началась подготовка к «Есенинскому празднику поэзии»

В среду 31 июля в Библиотеке семейного чтения на Большой Волге прошло первое заседание инициативной группы по подготовке "VIII Есенинского праздника поэзии".
Итогом заседания стало утверждение состава Организационного комитета праздника. В него вошли:
Гор Сергей Алексеевич – председатель Оргкомитета;
Бикбова Белла Тимофеевна;
Воронин Александр Алексеевич;
Долгих Людмила Юрьевна;
Папазова Сталина Грагорьевна;
Пизик Светлана Петровна;
Уличкина Ольга Николаевна;
Штайн Евгения Сергеевна.
Оргкомитетом единогласно поддержан список СМИ, традиционно участвовавших в информационном обеспечении праздника. Это:
Телеканал «Дубна»
Филиал телеканала «360»
Городская газета «Площадь Мира»
Еженедельник «Вести Дубны»
Независимая городская газета «Встреча»
Газета «Кимры Сегодня»
Городской информационный портал «Dubna.ru»
Информпортал «Дубна-inform.ru»
В настоящее время участники Оргкомитета работают над уточнением некоторых пунктов Положения о празднике и над формированием жюри по номинациям.
Всем, кто увлечён живописью, музыкой, кто любит поэзию и пишет стихи напоминаем, что с 01 по 05 октября в Дубненской городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге будет проходить «VIII Есенинский праздник поэзии». Все конкурсы праздника открытые, что допускает участие в них не только дубненцев, но и жителей других городов.
Оргкомитет «Есенинского праздника поэзии»