Мост в Дубне: строительство окончено, началось судебное разбирательство

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, исковое заявление было подано в Арбитражный суд Московской области 23 августа. Иск принят к производству, подробности дела в карточке не приводятся.

В "Мостотресте" воздержались от комментариев.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судебный процесс связан с контрактом на строительство моста в Дубне.

В декабре 2016 года "Мостотрест" выиграл объявленный дирекцией конкурс на строительство мостового перехода через Волгу в подмосковной Дубне. На контракт с начальной стоимостью 9,319 млрд рублей также претендовали компании "УСК "Мост" и "Стройтрансгаз", их предложения составляли 9,273 и 9,226 млрд рублей соответственно. "Мостотрест" предложил наименьшую стоимость — 8,75 млрд рублей.

ПАО "Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс", остальные 5,8% находятся в свободном обращении.