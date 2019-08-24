Лесные зоны отдыха.

В выходные дни многие дубненцы с детьми и друзьями отправляются в лесопарковые зоны, чтобы отдохнуть и приятно провести время на природе. Любителей такого вида отдыха у нас предостаточно. Однако насладиться общением с природой удаётся далеко не всем и не всегда. Уютом и ухоженностью места предполагаемого отдыха чаще всего не радуют. После снежных зим нередко остаются сломанные сухие ветки, пожухлая листва лежит толстым слоем, кроме того в покраске нуждаются скамейки, лавочки, детские площадки, бордюры и т.д. А если к этому добавить картины неубранного прошлогоднего мусора, оставленного любителями отдыха на природе, то можно сказать, что многие пейзажи лесопарковых зон имеют совсем не радужный вид.

Из года в год перед работниками службы озеленения встаёт одна и та же задача: очистить лес от бытового мусора и благоустроить территорию зелёных массивов. Как говорится, одни мусорят, а другие убирают. Поддерживать в надлежащем состоянии большие земельные территории очень непросто. МАУ «Городские парки» приходится вывозить горы оставленного мусора в местах тесного общения людей с природой. Давно всем известно, что лес засоряется не кем-то, а именно людьми, сознание и воспитание которых в этом вопросе находятся, к сожалению, не на должном уровне. Об этом говорят раскиданные по земле бутылки и банки из-под спиртного, масса валяющейся использованной одноразовой посуды, неприглядные кучки салфеток, пакетов … Понятно, что провести время на природе под весёлое щебетанье птиц всегда приятно и полезно как для душевного, так и для физического здоровья. Но это в том случае, если мы не наблюдаем варварского отношения к ней со стороны безответственных отдыхающих, коих не так уж и мало.

Было бы замечательно, если бы многочисленные любители отдыха на природе задумались об экологическом состоянии нашего города. Многие называют Дубну жемчужиной Подмосковья. Наш город действительно по-своему уникален и красив. Хотелось бы, чтобы он был ещё экологически здоров. Чтобы долгие годы радовал своей неповторимостью, индивидуальностью, чистым воздухом, пропитанным запахами цветочных полей и ароматами лесной свежести. Разве не об этом мечтают многие дубненцы? И если вдуматься, то не такие уж это несбыточные мечты. Всё в наших руках.

