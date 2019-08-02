КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК.

Жители наукограда считают, что хорошая, современная детская площадка должна быть в каждом дворе, при этом безопасность детей всегда должна быть на первом месте. К тому же красивая, яркая площадка является прекрасным оформлением дворовой территории. А кроме того она служит местом активных игр для детей и местом отдыха для их родителей. Поэтому детские игровые площадки являются объектами особого внимания со стороны инспекторов Госадмтехнадзора нашего города. При этом безопасность детского игрового оборудования строго контролируется нормативными документами. Все неисправности, обнаруженные инспекторами, незамедлительно устраняются. С начала года в Дубне приведено в порядок более 50-ти детских площадок. В настоящее время на ул. Тверской во дворе домов №1 и №3 на предварительно подготовленную территорию устанавливается новая современная детская площадка, которая больше напоминает собой детский мини-городок, т.к. вмещает в себя достаточно много игровых элементов. Дети близлежащих домов, да и не только они, совсем скоро начнут активно осваивать различные игровые элементы в виде качелей, каруселей, горок, вертушек и т.д. Всё это, несомненно, радует и вызывает улыбки на лицах людей. Надо отметить, что и двор сразу трёх прилегающих к нему домов с появлением в нём современной детской площадки приобретает совсем иной вид. Картины привычного унылого пейзажа остаются в прошлом, и совсем скоро здесь будут звучать радостные, звонкие детские голоса.

