Как дубненские пловцы Европу покорили

Соревнования собрали сильнейших спортсменов континента, выступающих в категории Masters в 49 видах спорта. Первенство по плаванию в рамках European Masters Games завершилось накануне, и сегодня мы с радостью и гордостью рассказываем о блестящем выступлении в Турине спортсменов дубненского клуба плавания Masters «105-й элемент».

Состязания пловцов проходили в бассейне Palazzo del Nuoto (50 м), их программа была предельно насыщена как индивидуальными заплывами, так и эстафетным плаванием.

Мастер спорта России по плаванию Дмитрий БЫЧКОВ завоевал четыре медали European Masters Games: в индивидуальном плавании – две золотые (50 м брассом – 30,12 и 200 м брассом – 2.40,89) и одну серебряную (100 м брассом – 1.10,55); в мужской комбинированной эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (1.58,50) – еще одну золотую награду.

Ирина МИГУЛИНА также была сильна в брассе. И у нее четыре медали соревнований: в индивидуальном плавании – две серебряные (100 м брассом – 1.48,46 и 200 м брассом – 3.53,69) и одна бронзовая (50 м брассом – 49,76); в смешанной кролевой эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (2.37,69) – золотая медаль соревнований.

Мастер спорта России по плаванию Игорь МОРОЗОВ – двукратный бронзовый призер European Masters Games (50 м баттерфляем – 28,11 и 100 м баттерфляем – 1.03,25; на 200 м баттерфляем и 200 м к/п от призовой черты Игоря отделили сотые секунды) и обладатель золотой медали в мужской комбинированной эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (1.58,50).

Поздравляем наших старших товарищей, замечательных спортсменов клуба плавания Masters «105-й элемент» с блестящим, достойным и результативным выступлением на European Masters Games! Разделяем радость успеха, любим, ценим, гордимся!