Как дубненские пловцы Европу покорили

Социум     33     пт, 02.08.2019 - 10:24

11 медалей – золотых, серебряных и бронзовых – завоевали дубненские пловцы Игорь МОРОЗОВ, Дмитрий БЫЧКОВ и Ирина МИГУЛИНА на главном спортивном событии Европы 2019 года – European Masters Games (Италия, Турин, 24 июля – 4 августа).

Соревнования собрали сильнейших спортсменов континента, выступающих в категории Masters в 49 видах спорта. Первенство по плаванию в рамках European Masters Games завершилось накануне, и сегодня мы с радостью и гордостью рассказываем о блестящем выступлении в Турине спортсменов дубненского клуба плавания Masters «105-й элемент»

Состязания пловцов проходили в бассейне Palazzo del Nuoto (50 м), их программа была предельно насыщена как индивидуальными заплывами, так и эстафетным плаванием. 

Мастер спорта России по плаванию Дмитрий БЫЧКОВ завоевал четыре медали European Masters Games: в индивидуальном плавании – две золотые (50 м брассом – 30,12 и 200 м брассом – 2.40,89) и одну серебряную (100 м брассом – 1.10,55); в мужской комбинированной эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (1.58,50) – еще одну золотую награду. 

Ирина МИГУЛИНА также была сильна в брассе. И у нее четыре медали соревнований: в индивидуальном плавании – две серебряные (100 м брассом – 1.48,46 и 200 м брассом – 3.53,69) и одна бронзовая (50 м брассом – 49,76); в смешанной кролевой эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (2.37,69) – золотая медаль соревнований. 

Мастер спорта России по плаванию Игорь МОРОЗОВ – двукратный бронзовый призер European Masters Games (50 м баттерфляем – 28,11 и 100 м баттерфляем – 1.03,25; на 200 м баттерфляем и 200 м к/п от призовой черты Игоря отделили сотые секунды) и обладатель золотой медали в мужской комбинированной эстафете 4 х 50 м в составе сборной эстафетной команды России (1.58,50). 

Поздравляем наших старших товарищей, замечательных спортсменов клуба плавания Masters «105-й элемент» с блестящим, достойным и результативным выступлением на European Masters Games! Разделяем радость успеха, любим, ценим, гордимся!

Отделение плавания СШ "Дубна"
Виктор Неф
    
420 101
плавание
соревнование

 

Афиша
XX Джелеповский теннисный турнир
Корты ОИЯИ возле бассейна "Архимед"
суббота, 03 августа | 10:00 - воскресенье, 04 августа | 10:00

Приглашаем всех любителей тенниса на корты! Если будет плохая погода, соревнования пройдут в Доме физкультуры ОИЯИ.