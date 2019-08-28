Интревью с доктором Викуловым В.В.

Здоровье     72     ср, 28.08.2019 - 13:06

Викулов Виктор Викторович, врач - уролог. В 2003 г. окончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, факультет « лечебное дело».  Далее ординатура и работа  в Москве по специальности, в ФМБЦ им. А.И Бурназяна ФМБА России, и Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. В 2016 г. приехал работать  в  Дубну, в настоящее время работает урологом в хирургическом отделении Дубненской городской больницы.

Виктор Викторович, почему Вы выбрали эту профессию?

 Я – потомственный медик. Мои родители были врачами. Папа - уролог, мама - дерматовенеролог.  Любовь к медицине передалась мне на генном уровне.

Расскажите о своей специальности. О работе уролога многие и  сейчас имеют очень смутное представление.

Урология занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. Некоторые урологические заболевания диагностируются при обычном осмотре. Надо сказать, в наши дни в урологии достигнут значительный прогресс. Найдены методы позволяющие лечить урологические заболевания, выявленные  на ранних стадиях. Одним из  таких методов является эндоскопическое обследование. Я  успешно занимаюсь  ими уже много лет. Также существенно помогают в постановке диагноза обследования на МРТ и КТ. В Дубне  в настоящее время  проводятся все виды необходимой диагностики, для этого в ДГБ созданы все условия. Сейчас  в хирургическом  отделении работают два врача - уролога. В новом  здании будет открыто урологическое отделение на 25 коек.

Что такое литотрипсия?

Литотрипсия – это дробление камней в почках посредством специального оборудования, с помощью которого можно раздробить камни в почках и мочеточниках. В нашем хирургическом отделении  эта аппаратура есть, и я провожу  по несколько таких операций практически каждую неделю. Однако не всем больным она показана, т.к. есть определённые ограничения. В таких случаях  я применяю другие методики лечения. Лапароскопическая уретеролитотомия позволяет минимизировать интраоперационный травматизм и максимально сократить послеоперационное пребывание пациента в стационаре.

Советы уролога:

Ежегодное обследование мужчин после 45 лет.

Принимайте медицинские препараты только после консультации с врачом.

Соблюдайте диету, она имеет немалое значение при любых заболеваниях почек.

Пейте и готовьте пищу  с применением очищенной воды.

Для урологических больных в период ремиссии показано санаторно-курортное лечение.

Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Я люблю охоту, собственно именно она и привела меня в этот город. Раньше, когда я работал в Москве,  приезжал в Дубну к своим друзьям, сотрудникам ОИЯИ, мы вместе охотились. Мне понравился этот город, тихий, уютный, современный, с чистыми зелёными улицами. Захотелось жить и работать в Дубне.

Любовь Майорова

 

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