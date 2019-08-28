Интревью с доктором Викуловым В.В.

Виктор Викторович, почему Вы выбрали эту профессию?

Я – потомственный медик. Мои родители были врачами. Папа - уролог, мама - дерматовенеролог. Любовь к медицине передалась мне на генном уровне.

Расскажите о своей специальности. О работе уролога многие и сейчас имеют очень смутное представление.

Урология занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. Некоторые урологические заболевания диагностируются при обычном осмотре. Надо сказать, в наши дни в урологии достигнут значительный прогресс. Найдены методы позволяющие лечить урологические заболевания, выявленные на ранних стадиях. Одним из таких методов является эндоскопическое обследование. Я успешно занимаюсь ими уже много лет. Также существенно помогают в постановке диагноза обследования на МРТ и КТ. В Дубне в настоящее время проводятся все виды необходимой диагностики, для этого в ДГБ созданы все условия. Сейчас в хирургическом отделении работают два врача - уролога. В новом здании будет открыто урологическое отделение на 25 коек.

Что такое литотрипсия?

Литотрипсия – это дробление камней в почках посредством специального оборудования, с помощью которого можно раздробить камни в почках и мочеточниках. В нашем хирургическом отделении эта аппаратура есть, и я провожу по несколько таких операций практически каждую неделю. Однако не всем больным она показана, т.к. есть определённые ограничения. В таких случаях я применяю другие методики лечения. Лапароскопическая уретеролитотомия позволяет минимизировать интраоперационный травматизм и максимально сократить послеоперационное пребывание пациента в стационаре.

Советы уролога:

Ежегодное обследование мужчин после 45 лет.

Принимайте медицинские препараты только после консультации с врачом.

Соблюдайте диету, она имеет немалое значение при любых заболеваниях почек.

Пейте и готовьте пищу с применением очищенной воды.

Для урологических больных в период ремиссии показано санаторно-курортное лечение.

Как Вы снимаете напряжение после рабочего дня?

Я люблю охоту, собственно именно она и привела меня в этот город. Раньше, когда я работал в Москве, приезжал в Дубну к своим друзьям, сотрудникам ОИЯИ, мы вместе охотились. Мне понравился этот город, тихий, уютный, современный, с чистыми зелёными улицами. Захотелось жить и работать в Дубне.