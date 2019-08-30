Интервью с врачом Леоновым В.В.

Здоровье     18     пт, 30.08.2019 - 12:36
Леонов Павел Викторович - заведующий инфекционным отделением Дубненской городской больницы (ДГБ). В 2003 г. окончил медицинскую академию в Астане, педиатрический факультет. Далее три года работал в Казахстане врачом педиатром. Затем клиническая ординатура в Москве, специализация – «инфекционные болезни». В 2007 году приехал в Дубну, начал работу врачом в инфекционном отделении ДГБ, с 2015 года и по сей день работает заведующим отделения.

 Павел Викторович, почему Вы выбрали именно эту специализацию?

Я потомственный врач, в нашей семье все врачи.  Мама – логопед,  папа - педиатр, брат и жена тоже врачи. Выбрать специальность инфекциониста мне порекомендовал отец. В своё время он так же  дежурил  в инфекционном отделении, и как-то предложил мне  подежурить, присмотреться к этой специальности повнимательней, в то время я работал в детском соматическом отделении.   Я последовал его совету и буквально сразу влюбился в  эту профессию.  Я считаю её самой лучшей и благодарной, потому что результат работы врача  инфекциониста видно очень быстро, и это  для меня важно.  В наше отделение часто поступают пациенты в тяжёлом состоянии, и мы в короткий срок выписываем их в   полном выздоровлении.  Это приносит  колоссальное удовлетворение от работы.

Что Вы считаете самым трудным в работе инфекциониста?

Трудности  есть всегда, медицина - профессия не из  лёгких.  В инфекции, как,  пожалуй, нигде в других отделениях,  присутствует большой поток больных.  И в основном это  стремительно развивающиеся болезни, которые требуют быстрой диагностики,  экстренного лечения,  медлить здесь нельзя.  Поэтому напряжение и собранность среди медперсонала присутствует круглосуточно и днём, и ночью.

Расскажите о специфике Вашей работы.

В нашем отделении работают два врача и  10 медсестёр. Отделение рассчитано на 40  коек.  В  инфекцию госпитализируются пациенты экстренно.  Не редко в нашей работе встречаются неотложные состояния, пациенты, требующие  реанимационной помощи.  К нам  поступают больные отовсюду, мы принимаем всех, нуждающихся в нашей помощи.   Средняя продолжительность пребывания  больных в отделении сводится к 4,5   дням.  Кто-то выписывается раньше, кто-то позже, в зависимости от степени тяжести заболевания.

 Совсем недавно у нас в городе отмечалась вспышка  кори. Как сейчас обстоят дела с этим заболеванием?

 Через наше отделение прошло 55 человек больных корью, все заболевшие корью были не вакцинированы.  На сегодня  случаев кори в Дубне нет.   Мы успешно справились  с этой  проблемой в нашем городе  благодаря совместной работе детских  и взрослых  поликлиник, и  эпидемиологов.  Общими усилиями была проведена очень большая и важная  работа.  Были  разобщены коллективы, выявлены контактные лица, проводилась экстренная вакцинация.  Нужно не забывать,  что контагиозность у кори очень высокая, и это заболевание крайне опасно своими осложнениями.      

Как Вы снимаете напряжение после рабочей смены?

В основном я отдыхаю с  семьёй, люблю заниматься с  детьми.  У меня растут двое сыновей. Мы каждый год все вместе уезжаем куда-нибудь отдыхать, любим путешествовать. Кроме этого я встречаюсь с друзьями,  большинство из них  тоже медики и, как правило, все наши разговоры даже на отдыхе  ведутся о медицине. Нам всем это интересно, любим свою профессию.

 Советы доктора:

 Здесь я, пожалуй, не скажу ничего нового. Чтобы реже болеть необходимо вести здоровый образ жизни. Также нужно помнить, что лучшего метода защиты от инфекционных болезней чем вакцинация, ещё не придумали. А если это и случится, то очень и очень не скоро. Кроме того в жизни и на работе  важно иметь эмоционально-правильный настрой.  Это убережёт от многих проблем и болезней.
 В заключение хочу сказать, что работа моя мне  нравится, работать в ДГБ мне легко и интересно.  Здесь подобралась хорошая, слаженная команда медиков. За те года, что я здесь работаю, я вижу  стремительную  динамику развития больничного комплекса.  Это радует и стимулирует работать и дальше с полной отдачей. 

Авторы:
Любовь Майорова

 

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