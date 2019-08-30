Интервью с врачом Леоновым В.В.

Павел Викторович, почему Вы выбрали именно эту специализацию?

Я потомственный врач, в нашей семье все врачи. Мама – логопед, папа - педиатр, брат и жена тоже врачи. Выбрать специальность инфекциониста мне порекомендовал отец. В своё время он так же дежурил в инфекционном отделении, и как-то предложил мне подежурить, присмотреться к этой специальности повнимательней, в то время я работал в детском соматическом отделении. Я последовал его совету и буквально сразу влюбился в эту профессию. Я считаю её самой лучшей и благодарной, потому что результат работы врача инфекциониста видно очень быстро, и это для меня важно. В наше отделение часто поступают пациенты в тяжёлом состоянии, и мы в короткий срок выписываем их в полном выздоровлении. Это приносит колоссальное удовлетворение от работы.

Что Вы считаете самым трудным в работе инфекциониста?

Трудности есть всегда, медицина - профессия не из лёгких. В инфекции, как, пожалуй, нигде в других отделениях, присутствует большой поток больных. И в основном это стремительно развивающиеся болезни, которые требуют быстрой диагностики, экстренного лечения, медлить здесь нельзя. Поэтому напряжение и собранность среди медперсонала присутствует круглосуточно и днём, и ночью.

Расскажите о специфике Вашей работы.

В нашем отделении работают два врача и 10 медсестёр. Отделение рассчитано на 40 коек. В инфекцию госпитализируются пациенты экстренно. Не редко в нашей работе встречаются неотложные состояния, пациенты, требующие реанимационной помощи. К нам поступают больные отовсюду, мы принимаем всех, нуждающихся в нашей помощи. Средняя продолжительность пребывания больных в отделении сводится к 4,5 дням. Кто-то выписывается раньше, кто-то позже, в зависимости от степени тяжести заболевания.

Совсем недавно у нас в городе отмечалась вспышка кори. Как сейчас обстоят дела с этим заболеванием?

Через наше отделение прошло 55 человек больных корью, все заболевшие корью были не вакцинированы. На сегодня случаев кори в Дубне нет. Мы успешно справились с этой проблемой в нашем городе благодаря совместной работе детских и взрослых поликлиник, и эпидемиологов. Общими усилиями была проведена очень большая и важная работа. Были разобщены коллективы, выявлены контактные лица, проводилась экстренная вакцинация. Нужно не забывать, что контагиозность у кори очень высокая, и это заболевание крайне опасно своими осложнениями.

Как Вы снимаете напряжение после рабочей смены?

В основном я отдыхаю с семьёй, люблю заниматься с детьми. У меня растут двое сыновей. Мы каждый год все вместе уезжаем куда-нибудь отдыхать, любим путешествовать. Кроме этого я встречаюсь с друзьями, большинство из них тоже медики и, как правило, все наши разговоры даже на отдыхе ведутся о медицине. Нам всем это интересно, любим свою профессию.

Советы доктора:

Здесь я, пожалуй, не скажу ничего нового. Чтобы реже болеть необходимо вести здоровый образ жизни. Также нужно помнить, что лучшего метода защиты от инфекционных болезней чем вакцинация, ещё не придумали. А если это и случится, то очень и очень не скоро. Кроме того в жизни и на работе важно иметь эмоционально-правильный настрой. Это убережёт от многих проблем и болезней.

В заключение хочу сказать, что работа моя мне нравится, работать в ДГБ мне легко и интересно. Здесь подобралась хорошая, слаженная команда медиков. За те года, что я здесь работаю, я вижу стремительную динамику развития больничного комплекса. Это радует и стимулирует работать и дальше с полной отдачей.