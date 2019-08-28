Интервью с начальником Дубненского управления социальной защиты населения

Лидия Алексеевна, расскажите о своей работе.

Я начала работу в сфере соцзащиты в 1992 году в должности инспектора, с годами, приобретая всё больший опыт и знания, поднималась по служебной лестнице.

Управление было создано в структуре мэрии города в 1992 году, а с 2005 года стало структурным подразделением Министерства социальной защиты населения, которое в 2015 году было переименовано в Министерство социального развития М.О. Сейчас в управлении работает 19 человек.

Что, на Ваш взгляд, самое сложное в Вашей работе?

Самое сложное это не поддаваться эмоциям и уметь доступно объяснить людям, что им полагается или не полагается в соответствии с законодательством: зачастую люди убеждены, что меры социальной поддержки назначаем именно мы, сотрудники управления: сами решаем, кому их назначать, а кому нет. Это, конечно же, не так. Это серьёзное заблуждение многих граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Мы строго соблюдаем законы и не имеем права их нарушать, как бы мы не сочувствовали многим обратившимся к нам людям, и как бы не хотели им помочь. Мы строго ограничены рамками закона. Любое нарушение закона влечёт за собой серьёзные последствия для сотрудников управления, и наше личное отношение к человеку не влияет на принятие решения. Для нас все обратившиеся к нам люди равны, и те, кто имеет право на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, обязательно их получат. Основа всей нашей работы - это строгое соблюдение закона.

Управление социальной защиты населения занимается очень важной работой - назначает пособия, социальные выплаты, компенсации, оформляет социальные карты и льготные путёвки, работает с социально незащищёнными слоями населения. Довольно большая часть населения имеет право на социальные выплаты и льготы, но не каждый знает, куда обращаться за помощью, и какую именно помощь он вправе получить. Целью управления является не только оказание помощи гражданам, но и разъяснение им на какую помощь они могут рассчитывать.

В структуру министерства социального развития М.О. входят помимо самого управления, которое является структурным подразделением министерства, четыре подведомственных учреждения. К ним относятся:

1. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник».

2. Реабилитационный цент для детей и подростков с ограниченными возможностями « Бригантина» .

3. Дом-интернат малой вместимости «Рождественский» .

4. Центр занятости населения.

Что включает в себя понятие социальная помощь?

Социальная помощь - это забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования. Социальная помощь проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о детях.