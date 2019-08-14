Интервью с хирургом - стоматологом Сморщковой О.Н.

Здоровье     9     ср, 14.08.2019 - 00:04

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 Сморщкова Ольга Николаевна- хирург- стоматолог. Окончила в 1973 году Калининский государственный медицинский институт, стоматологический факультет. Затем работала по специальности в Брянской области. В 1979 году приехала в Дубну, начала работу  врачом - стоматологом в поликлинике ДЦГБ, с 1980 по настоящее время  работает в стоматологической поликлинике на левом берегу хирургом - стоматологом.

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Ольга Николаевна, расскажите о своей работе. Многие  пациенты не всё о ней знают, считают, что хирург – стоматолог  только удаляет зубы, о большем они не слышали.

Хирург- стоматолог не только удаляет зубы,  а также проводит плановые и экстренные  операции в полости рта.  Занимается лечением больных с травмами челюстно-лицевой области.

Что Вы считаете самым сложным в Вашей работе?

 Пожалуй, я бы сказала, что самое сложное это общение с людьми. В моей профессии необходимо быть не просто хирургом - стоматологом, но ещё и психотерапевтом, и психологом.  К тому же хирург – стоматолог должен обладать ещё и терапевтическими знаниями, чтобы не допустить развития послеоперационных осложнений.
Словом, надо иметь навыки не только в своей профессии, но ещё уметь правильно, грамотно вести диалог с пациентами. Как правило, пациенты, приходящие ко мне на приём, в большинстве своём волнуются, боятся, переживают и нередко уже заранее, за несколько дней до приёма. Обращение к  хирургу - стоматологу почти всегда стресс для пациента.  Я всё это хорошо понимаю и стараюсь по возможности успокоить  людей и поддержать.  Врач обязан уметь налаживать контакт с пациентами,  он должен уметь расположить к себе больного и создать атмосферу взаимопонимания. Когда я  вижу положительный результат своей работы, мне это приносит удовлетворение. Очень приятно видеть, как до этого испуганные люди,  выходят из твоего кабинета с улыбкой на лице и  словами благодарности.

На приёме Вы работаете не одна, расскажите,  кто помогает Вам в Вашей работе?

На приёме вместе со мной работает медсeстра Алексеева Инна Александровна. Грамотная, выдержанная, доброжелательная женщина. Мы работаем слаженно и гармонично вот уже много лет. Она ассистирует мне во время проведения операций,  стерилизует инструментарий и перевязочный материал, контролирует очерёдность приёма пациентов. Это, несомненно, важный и необходимый момент в нашей работе.

Ольга Николаевна, как Вы проводите свой досуг? Как снимаете напряжение после рабочего дня?

 Чаще всего я стараюсь переключиться на интересующие меня дела. Люблю отдыхать на природе, охотно посещаю культурные мероприятия, и  просто встречаюсь с друзьями. Мне нравится Дубна, здесь много красивых мест для отдыха.
 

Любовь Майорова
    
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