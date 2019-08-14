Интервью с хирургом - стоматологом Сморщковой О.Н.

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Ольга Николаевна, расскажите о своей работе. Многие пациенты не всё о ней знают, считают, что хирург – стоматолог только удаляет зубы, о большем они не слышали.

Хирург- стоматолог не только удаляет зубы, а также проводит плановые и экстренные операции в полости рта. Занимается лечением больных с травмами челюстно-лицевой области.

Что Вы считаете самым сложным в Вашей работе?

Пожалуй, я бы сказала, что самое сложное это общение с людьми. В моей профессии необходимо быть не просто хирургом - стоматологом, но ещё и психотерапевтом, и психологом. К тому же хирург – стоматолог должен обладать ещё и терапевтическими знаниями, чтобы не допустить развития послеоперационных осложнений.

Словом, надо иметь навыки не только в своей профессии, но ещё уметь правильно, грамотно вести диалог с пациентами. Как правило, пациенты, приходящие ко мне на приём, в большинстве своём волнуются, боятся, переживают и нередко уже заранее, за несколько дней до приёма. Обращение к хирургу - стоматологу почти всегда стресс для пациента. Я всё это хорошо понимаю и стараюсь по возможности успокоить людей и поддержать. Врач обязан уметь налаживать контакт с пациентами, он должен уметь расположить к себе больного и создать атмосферу взаимопонимания. Когда я вижу положительный результат своей работы, мне это приносит удовлетворение. Очень приятно видеть, как до этого испуганные люди, выходят из твоего кабинета с улыбкой на лице и словами благодарности.

На приёме Вы работаете не одна, расскажите, кто помогает Вам в Вашей работе?

На приёме вместе со мной работает медсeстра Алексеева Инна Александровна. Грамотная, выдержанная, доброжелательная женщина. Мы работаем слаженно и гармонично вот уже много лет. Она ассистирует мне во время проведения операций, стерилизует инструментарий и перевязочный материал, контролирует очерёдность приёма пациентов. Это, несомненно, важный и необходимый момент в нашей работе.

Ольга Николаевна, как Вы проводите свой досуг? Как снимаете напряжение после рабочего дня?

Чаще всего я стараюсь переключиться на интересующие меня дела. Люблю отдыхать на природе, охотно посещаю культурные мероприятия, и просто встречаюсь с друзьями. Мне нравится Дубна, здесь много красивых мест для отдыха.

