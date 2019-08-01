Интервью с доктором Сидоренко Б.С.

Окончил Семипалатинский мединститут в 1974 году. Затем интернатура, далее работал четыре года в МСЧ г. Усть- Каменогорска. С 1978 по 1980 учёба в ординатуре в Москве. В 1980 г. приехал в Дубну и до 1983 г. работал хирургом в МСЧ №9. Затем с 1983 г. по 2010г. заведовал хирургическим отделением ДЦГБ. Награждён медалью «За заслуги перед Дубной», неоднократно отмечен почётными грамотами за добросовестный и многолетний труд в области здравоохранения.

Борис Сергеевич, расскажите о своей работе, какие виды эндоскопических исследований проводятся в вашем отделении?

Эндоскопист – это врач, который занимается инструментальными исследованиями. Он проводит осмотр внутренних полостных и трубчатых органов. Эндоскопия даёт возможность увидеть болезнь на ранней стадии, когда больного можно излечить полностью. В основном эндоскопические процедуры, переносятся пациентами достаточно хорошо. Эндоскопия применяется, когда нужна точная диагностика. Полученные данные во время диагностических исследований эндоскопист передаёт лечащему врачу. Направление на обследование у эндоскописта даёт врач, к которому больной обращается с жалобами. В нашем отделении проводятся не только бронхоскопия, колоноскопия и гастроскопия, но и операции по удалению полипов, камней из желчных протоков, стентирование, а также эндоскопический гемостаз при желудочно-кишечных кровотечениях.

Я занимаюсь эндоскопическими исследованиями с 1975 года, на данный момент имею большой опыт и немалые наработки в этой области. Сейчас в отделении работают три врача - эндоскописта, три медсестры и две санитарки. С переездом в новый корпус штат увеличится. В новом корпусе с соблюдением всех требований, как к помещению, так и к оборудованию будет функционировать хорошо оснащённое современное эндоскопическое отделение. Сейчас руководством рассматривается возможность организации экстренной службы, что, несомненно, улучшит оказание помощи больным с неотложными состояниями.

Что Вы считаете самым сложным в своей работе?

Сложность заключается в том, что мы - врачи несём большую ответственность за правильно поставленный диагноз, зачастую определяющий дальнейшую судьбу больного.

Чтобы Вы могли порекомендовать своим пациентам?