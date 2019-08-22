Интервью с доктором Нуртдиновой О.Г.

Ольга Георгиевна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

В старших классах школы я хотела быть химиком и только в 10 классе решила стать врачом-педиатром. Наверно, это было своего рода проведение свыше, которое направило меня в медицину. Детей я любила всегда, поэтому в выборе факультета сомнений не было.

Расскажите о своей работе, что в ней для Вас самое сложное?

Напряженное время в моей работе наступает в периоды повышенной заболеваемости детей, когда увеличивается физическая и психологическая нагрузка. По моему мнению неразрешимых задач не бывает, я стараюсь относиться к своей работе спокойно, с пониманием сложившейся ситуации.

Педиатр-врач, который заботится о профилактике и лечении детей разных возрастных категорий, от рождения до 18 лет, следит за их развитием, даёт своевременные советы по уходу за детьми.

Кроме приёма больных детей, педиатр ещё ведёт плановые приёмы здоровых детей. На них врач следит, за тем, чтобы малыш правильно развивался, даёт необходимые рекомендации родителям, даёт разрешение на проведение вакцинаций детей от различных инфекционных заболеваний. Обучает молодых родителей правильно ухаживать за ребёнком, особенно когда в семье рождается первенец. Указывает на отклонения в развитии ребёнка, если таковые имеются, разрабатывает план коррекции.

Педиатр должен уметь определять характер заболевания ребёнка по внешним признакам. Он несёт ответственность за каждое своё слово и действие. К тому же педиатр обязательно должен любить детей, быть общительным, внимательным, выдержанным, отзывчивым, терпеливым. Маленькие дети не могут объяснить сами, где и как у них болит. Кроме того, видеть около себя во время болезни чужого человека для них явление непривычное. Дети пугаются, плачут, не позволяют себя осматривать. Педиатр должен уметь найти правильный подход к взволнованному, больному ребёнку. Здесь на помощь врачу приходят его терпение и уравновешенность. Кроме того педиатр, обслуживая вызова на дому, должен иметь ещё физическую выносливость, особенно в периоды сезонных заболеваний. Он должен быть хорошим психологом, просто добрым человеком, чтобы дети могли это почувствовать и довериться доктору.

Как Вы снимаете напряжение после трудового дня?

Я с удовольствием погружаюсь в интересные для меня занятия - слушаю любимую музыку, хожу в фитнес клуб, рисую акварелью, ухаживаю за комнатными растениями.

Что бы Вы хотели посоветовать молодым родителям и бабушкам с дедушками, чья любовь к ребёнку порой просто зашкаливает?

Я желаю всем здоровья и любви к своим детям и внукам, а также разумного спокойствия. Избыточное волнение со стороны любящих родителей, бабушек и дедушек идёт не на пользу. Волнение взрослых обязательно передаётся детям, а им и так во время болезни нелегко. Это надо помнить и понимать. Мать и дитя - это единая система. Любое волнение со стороны родителей должно быть обосновано. Не стесняйтесь спрашивать педиатра обо всём, что вас волнует в вопросах здоровья ваших детей. Лучше перестраховаться, ведь жизнь и здоровье малыша самое главное.