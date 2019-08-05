Интервью с доктором Азрапкиной И.Ю.

В 1989 году окончила Мордовский государственный университет «Дружбы народов им. Н.П.Огарёва» по специальности лечебное дело. Затем на базе Мордовского ГУ в 1991 году окончила интернатуру по специальности терапия. В 1992 году прошла курс специализации по колопроктологии . Работала по специальности в Саранске и в Москве. Стаж работы по данной специальности составляет 27 лет. С 2008 и до настоящего времени работает врачом - колопроктологом в ДЦГБ.

Ирина Юрьевна, расскажите о своей работе. Я думаю, немногие люди слышали о такой специальности.

Колопроктолог - это врач, который занимается лечением болезней прямой кишки и толстого кишечника.

Как выглядит Ваш приём, с чего начинается обследование пациента?

Попасть на приём колопроктолога можно по системе «от врача к врачу», т.е. сначала пациент обращается к участковому терапевту или хирургу, и при наличии определённых показаний, они направляет его к колопроктологу. Пациент, идя ко мне на прием, имеет уже ряд необходимых обследований, что позволяет быстрее определиться с диагнозом и назначить необходимое лечение. Самостоятельно записаться на приём ко мне не получится. Я веду приём в поликлинике №1 на Большой Волге. Каждое знакомство с пациентом начинается со сбора анамнеза, выслушивания его жалоб и общего осмотра, проведения аноскопии и ректороманоскопии.

Необходима ли предварительная подготовка к осмотру?

Да, такая подготовка требуется. Перед посещением врача необходимо исключить из питания некоторые продукты и сделать необходимые манипуляции. Обо всём этом врач, направляющий ко мне на консультацию, подробно расскажет пациенту на приёме. Выполнение всех правил подготовки существенно облегчит исследования кишечника.

Какие методы диагностики Вы применяете на практике?

Я оказываю квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешённые для применения в медицинской практике. Количество пациентов, принятых за время моей работы в поликлинике Дубненской городской больницы, более 22 000 человек. В своей работе я определяю тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. Разрабатываю план обследования больного, уточняю объём и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации. Владею большим объёмом практических навыков, в своей работе использую современные достижения медицины, инструментальные методы диагностики, к ним относятся: ректороманоскопия, аноскопия, методики консервативного лечения проктологических пациентов. Для лечения также использую малоинвазивные методики: лигирование и склерозирование геморроидальных узлов. Кроме того я систематически повышаю свой профессиональный уровень. В 2010 году прошла в Москве очередной сертификационный курс повышения квалификации по специальности «колопроктология» на базе РМАПО в НИИ Колопроктологии. С 1993 года являюсь членом Ассоциации колопроктологов России и Московской области, регулярно принимаю участие в научных симпозиумах и конференциях колопроктологов России.

Насколько важна необходимость такого специалиста?

В наше время люди ведут малоподвижный образ жизни, а если к этому прибавить ещё и укоренившееся неправильное питание, то эту область медицины можно смело назвать серьёзно - проблемной. Правильное и вовремя проведенное обследование в большинстве случаев приводит к хорошим результатам, лечение проходит быстрее, пациенты не теряют трудоспособность и быстро возвращаются к привычному образу жизни. А при обнаружении каких- либо серьёзных проблем, назначаются дополнительные обследования и проводится необходимое лечение.

Какие рекомендации можно дать людям с такими заболеваниями?