Грибная летняя пора.



Вот и лето на исходе! Всё больше дубненцев активно устремляется в леса, прихватив с собой корзинки и вёдра. Грибная пора в самом разгаре и, по словам очевидцев, в лесу этих даров сейчас предостаточно. Давно известно, что грибы лучше всего собирать ранним утром, пока они стоят крепенькие, не переросшие, не червивые, именно такие грибы дольше сохраняются. Поэтому в выходные дни с утра, пораньше уставшие от трудовых будней жители наукограда, массово устремляются в леса. И, как потом рассказывают, за сравнительно небольшое время собирают неплохой урожай. Так называемые дары леса тащат в набитых доверху корзинах, к тому же у многих ещё и рюкзачки за спиной на всякий случай имеются. И, чаще всего, пустыми они тоже не остаются. Грибы несут разные, тут тебе и белые, и подберёзовики, лисички и чёрные грузди. Крепенькие черноголовики с блестящими шляпками привлекательно соседствуют в лукошках с толстоногими красноголовиками. Посмотришь и залюбуешься! Уже в городе на доверху заполненные корзины устремляют восторженные взгляды встречные прохожие, картины отборных грибов никого не оставляет равнодушным. Из леса народ возвращается уставший, но довольный. Особо словоохотливые ещё и разговоры ведут с бабульками, сидящими на лавочках у своих подъездов. Умиротворённые, вдоволь набродившиеся по лесу, они рассказывают старушкам, что в нынешнее дождливое лето грибы чаще встречаются на холмистой местности, по обочинам дорог и на опушках. Любители лесных прогулок и опытные грибники знают, что в глубине леса грибы встречаются даже реже, чем на опушках и вдоль канав. Яркий август всё ещё продолжает радовать нас своими дарами.

А для самых заядлых грибников походы в леса начинаются ещё весной, и заканчиваются осенью потому, как грибы появляются периодами в зависимости от погодных условий. Потому-то знатоки грибного дела и не торопятся уходить подальше от дороги вглубь леса, сначала они внимательно обследуют места на границе лесополосы, выискивая в траве притаившиеся грибные шляпки. К тому же они знают, какие именно грибы и когда появляются. Для каждого вида есть точно отведённое для него время. В июле, например, появляются лисички и маслята, их жёлтые головки издалека хорошо видны в зелёной траве. В сырое лето лисички растут большими стайками и преимущественно в смешанных лесах. В августе приходит пора груздей, они прекрасно идут на засолку и тоже соблюдают свою семейственность. Хотя найти их не так-то и просто, шляпки у них тёмные, чаще всего прикрытые хвойными иголками и перепревшими листьями. В это же время нередко встречаются россыпи опят, они преимущественно растут во влажных лиственных лесах на пнях и на деревьях. Собирать их одно удовольствие, опят чаще всего бывает сразу много и хотя, у этих грибов, как правило, берут только шляпки, а они не такие уж и большие, нарезают их очень быстро, наполняя вёдра до верха. Обычно их маринуют или сушат, нанизывая на нитки аккуратные фигурные шляпки. Маринованные опята необыкновенно вкусные, а кроме того, в приготовленном виде ещё и привлекательно смотрятся на столе. В этом году и грибники, и те, кто в выходные дни идёт в лес просто побродить и надышаться, возвращаются оттуда с белыми грибами. Эти царственные особы украшение любой корзины. Суп из белых грибов имеет необыкновенный аромат и вкус, это знают все. Да и для жарки, и сушки белые - лучший вариант.

В сентябре и октябре приходит время для волнушек и рыжиков. Эти небольшие крепенькие грибочки хороши для засолки. Их них получается великолепное зимнее лакомство.

Вообще сбор грибов сам по себе процесс увлекательный, интересный, а кроме того долгие пешие прогулки по лесу по - любому несут в себе массу положительных эмоций.

И надышишься вдоволь, и насмотришься на лесные пейзажи. Это отличный отдых от надоевшей городской суеты, домашней загруженности и нервозности. По лесу одинаково приятно бродить и в солнечную погоду, и в нежаркую, хмурую. Различие состоит только в экипировке и если её правильно подобрать, то колоссальное удовольствие от прогулки можно получить в любой день, даже далеко не солнечный. Кроме того, как утверждают медики, грибы чрезвычайно полезны для организма, в них содержатся белки и жиры. Хотя, при этом они упоминают, что грибы всё-таки пища тяжёлая и часто налегать на неё не стоит, особенно это касается детей. Правильно заготовленные грибы улучшают обмен веществ, и укрепляют нервную систему, наверно потому, что сам сбор грибов расслабляет и доставляет человеку немалое удовольствие. В иные урожайные годы на рынках и вдоль трасс всюду предстают знакомые картины массовой продажи грибов. В это время утренние электрички буквально переполнены людьми с корзинками, вёдрами, лукошками. А на обочинах дорог вблизи лесов стоят вереницы припаркованных автомобилей всё тех же грибников. Народ спешит в леса! По выходным многие выбираются туда целыми семьями, нередко даже с малыми ребятишками, те тоже любят побегать по лесу, им такие прогулки доставляют невероятное удовольствие. Так всем веселее, да и грибов при этом собирается больше.

Дома умелые и домовитые хозяйки засаливают их на зиму целыми вёдрами и бачками, а кроме того ещё сушат, отваривают и отправляют до зимы в морозильные камеры. Чтобы потом в хмурые морозные дни вновь почувствовать притягательный аромат лета, и предаться приятным воспоминаниям. А как интересно, сидя с друзьями за накрытым столом, поболтать про те самые походы за грибами. Это же нескончаемая тема для душевных разговоров.

В хорошую погоду в грибной сезон многие устремляются в леса, чтобы запастись на зиму дарами. Вот и сейчас именно такое время. В дорогу, друзья, в дорогу с лукошками и корзинками!

